Esposa mata marido e coloca corpo em freezer após violência doméstica

Um homem, identificado como Valdemir Hoeckler, de 52 anos, foi encontrado dentro de um freezer na casa onde morava, na cidade de Lacerdópolis, em Santa Catarina. Ele foi localizado no último sábado (19), pela Polícia Civil.

A esposa da vítima, a professora Cláudia Tavares Hoeckler, de 40 anos, prestou depoimento nesta terça-feira (22), após ser presa no dia anterior. Na delegacia, ela alegou que o marido a ameaçava de morte constantemente, além de ter sido proibida de viajar com colegas de trabalho para uma confraternização.

"Alegou que ela seria morta se fosse e ela alegou que sofreu muito com as ameaças, ameaçava a sua filha, então por isso ela tomou aquela decisão. Não acreditou na força do estado para protegê-la e agiu por conta própria", conta o investigador ao G1.

Segundo o advogado da suspeita, a morte ocorreu após a mulher não aguentar mais tanta violência em casa. Após encontrar o corpo do marido, ela se entregou espontaneamente. De acordo com Cláudia, ela matou Valdemir dando três comprimidos para a vítima dormir.