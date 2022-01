Esposa militar atira contra marido em SP; veja vídeo

O empresário Bruno Piva Júnior, de 52 anos, morreu depois de passar mais de 50 dias internado, após ser baleado pela esposa. Karina de Freitas Fogolin, de 41 anos, tenente-dentista do Exército, foi presa em flagrante após o crime, que aconteceu durante uma discussão em frente à casa do casal, em dezembro de 2021. Agora, imagens de câmeras de monitoramento mostram o momento exato em que tudo aconteceu.

No vídeo, é possível ver que o empresário está ao celular, e que a tenente sai do carro da família já com a arma na mão. Poucos minutos antes, apurou o g1, ele a puxou para retirá-la do carro. Agachada na lateral do veículo está a filha de Bruno, que presenciou o acontecimento.

A tenente entra na garagem, volta e atira duas vezes contra o empresário, que cai no chão. A filha da vítima tenta ajudar o pai. Então, a tenente retorna e coloca Bruno no veículo, para tentar socorrê-lo.

Depois, a PM chega ao local, a vítima é conduzida ao Hospital Irmã Dulce, onde passa por cirurgia de emergência. Ele permaneceu internado até a manhã da última terça-feira (25), quando morreu.

Em depoimento à Polícia, Karina teria contado que era agredida pelo marido e que ele desviou dinheiro dela, mas que ela nunca registrou boletim contra o companheiro, conforme o g1.

A polícia ainda apura o caso. Por não se tratar de um crime militar, o caso tramita na Justiça comum. A suspeita encontra-se solta por decisão judicial.