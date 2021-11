Espuma aparece em praia do Marciano em Ilhéus e assusta banhistas

Na manhã desta quinta-feira (11), na praia do Marciano, que está localizada no bairro de Molhado, em Ilhéus, uma espuma espessa assustou banhistas que registraram o fenômeno, temendo que a espuma fosse um problema e trouxesse risco para os que fossem ao local para aproveitar o mar.

O fenômeno, no entanto, é comum nas praias da região e conhecido por quem nasce e se cria por lá. Pelo menos, é isso que garante o secretário de Meio Ambiente do município, José Victor Pessoa, que também explica o porquê das espumas.

"Esse fenômeno é normal e já aconteceu outras vezes em Ilhéus. É que o mar agitado mexe com os sedimentos que se acumulam no fundo do mar e, como as algas se alimentam deles, elas se agitam e se reproduzem mais, provocando uma proliferação de organismos em ambientes aquáticos”, explica Pessoa.