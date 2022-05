Esquema de segurança para São João de Salvador terá reconhecimento facial

O São João de Salvador, promovido pelo governo do Estado, terá o sistema de reconhecimento facial entre as medidas de segurança para a festa. O esquema de policiamento foi apresentado na tarde desta terça-feira (31), durante reunião no Centro de Operações e Inteligência, entre representantes da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) e da Bahiatursa, responsável pela organização do São João da Capital, no Parque de Exposições.

Além da parte tecnológica, a SSP informou que também vai, através da Polícia Militar, atuar no policiamento ostensivo da festa, com das patrulhas, monitoramento dos corredores de acesso ao evento, entre outras atividades. A Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros e o Departamento de Polícia Técnica também estarão presentes no Parque de Exposições, garantindo o acionamento rápido, se necessário. Também haverá equipes de segurança em outros pontos com eventos juninos promovidos pela Bahiatursa em Salvador, como Subúrbio Ferroviário.

"Nós contamos com total apoio da SSP para fazermos uma grande festa para os baianos", afirmou o diretor de Operações Turísticas da Bahiatursa, Paulo Vital.

"Reunimos todos os setores envolvidos no planejamento de grandes eventos para que a execução da operação saia de forma harmônica, garantindo a segurança de todos que forem curtir a festa", esclareceu o subsecretário da Segurança, Hélio Jorge Paixão.

Também participaram da reunião estratégica o subcomandante da PM, coronel Nilton Cézar Machado Espíndola, a delegada-geral adjunta, Elaine Nogueira, e os superintendentes de Gestão Tecnológica e Organizacional, Marcos Oliveira, de Telecomunicações, tenente-coronel Renato Lima, de Inteligência, delegado Ivo Tourinho, e de Gestão Integrada da Ação Policial, delegado André Barreto.

Segundo a SSP-BA, o sistema de reconhecimento facial já ajudou a prender 252 criminosos procurados pela Justiça.