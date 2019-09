Esquema para vender decisões no TRT em detalhes

Advogados assediados por suspeitos de vender decisões judiciais no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5) revelaram de modo detalhado como o grupo negociava o resultado de processos e apontaram nomes de desembargadores supostamente envolvidos no esquema, desbaratado anteontem pela Operação Injusta Causa. As informações colhidas em depoimentos ao Ministério Público e à Polícia Federal, segundo investigadores da Injusta Causa, foram cruciais para deflagrar o cerco contra quatro magistrados e três advogados acusados de participar do esquema. Em todos os interrogatórios, Henrique Aguiar, irmão da ex-presidente do TRT5 Maria Adna Aguiar, é citado como responsável por contactar advogados das partes de determinada ação e vender decisões favoráveis a seus clientes, em troca de propina.

Prova dos nove

Os relatos foram corroborados por ao menos três desembargadores que suspeitavam da existência de tráfico de influência em julgamentos da Corte e da participação de colegas nos crimes.

Mera coincidência

Dos quatro desembargadores do TRT que foram alvos de busca e apreensão autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, um nome despertou atenção pelos laços familiares sem qualquer ligação com o esquema . Trata-se de Esequias Pereira de Oliveira, cujo filho, o advogado Esequias Segundo, é casado com a também advogada Aline Cotrim, filha do governador Rui Costa (PT).

Sinal da queda

O resultado da eleição que antecede a disputa pelo comando do PT na Bahia, marcada para outubro, sinaliza o fim do longo domínio da corrente Construindo um Novo Brasil (CNB) sobre o diretório estadual da sigla. Candidato do senador Jaques Wagner, Eden Valadares venceu as prévias com 38%. Já o deputado estadual Jacó, ligado ao deputado federal licenciado Josias Gomes, líder da CNB, teve 28%. Lucinha, do MST, e Elen Coutinho, da corrente Avante, obtiveram 16% e 1 3%, respectivamente.

Dupla unida

Contudo, Lucinha e Elen fecharam acordo para unificar as chapas, o que garante 29% dos delegados, um ponto a mais que Jacó. Com isso, Lucinha assume a presidência do PT até 2021 e Eden Valadares, pelos dois anos seguintes.