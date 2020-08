Está com dores pelo corpo? Saiba como lidar com elas em live no CORREIO

Você está sentindo alguma dor nesse momento? Você naõ está só! Em função do isolamento social muita gente sofrendo com dores nas costas, problema que segundo o Ministério da Saúde, atinge 80% da população em algum momento da vida. Para falar sobre as dores e como tratá-las o Saúde & Bem-Estar, live que acontece toda terça-feira às 18h no Instagram do CORREIO, receberá nesta terça-feira (18) o médico Walter Viterbo. Ele é médico pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (1992). Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em Anestesiologia, Acupuntura e Algologia (clínica da dor) nas unidades da Clínicas Viterbo. O programa é apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier, do CORREIO, que é especialista em Saúde.

Viterbo explica que três fatores tem tornado comum o problema das dores:

1 - Postura

As pessoas têm passado mais tempo em frente ao computador trabalhando em esquema de home office sem cadeiras adequadas como as ergonômicas no trabalho, no celular olhando e interagindo nas redes sociais o tempo inteiro, passam horas na cama vendo séries, lives e com a isso a postura costuma ser deixada de lado. Ele pode falar o que fazer para evitar as dores que a má postura da mudança de hábitos traz.

2- Tratamentos médicos e atividades físicas

Com as academias fechadas as pessoas não tem se exercitado, o que leva a uma exposição maior da musculatura das costas a tensões. A saúde não pode esperar e as pessoas não devem abandonar fisioterapia, caminhadas, o que for de recomendação médica em prol da saúde, por conta do medo do Coronavírus. Até em casa as atividades físicas podem ser mantidas. E os tratamentos de dor, quando interrompidos, retomados com os devidos cuidados.

3- Tensão na musculatura provocada pelo pânico de pegar a doença e a incerteza do amanhã.

Com o estresse constante pelo desemprego, pelo isolamento, pelas perdas financeiras no trabalho, o confinamento, contraímos os músculos sem perceber. E a coluna é uma das regiões que mais refletem a tensão do dia a dia. Dores na cervical, na lombar e no pescoço devem chamam a atenção nesse aspecto. O médico pode sugerir formas de tratar isso em casa... com bolsa de água quente, enquanto assiste a TV, alongar a musculatura, chá de camomila que natural e não faz mal, etc.