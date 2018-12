Está na correria? Banda paulista faz um convite: pare para respirar

Correr para o trabalho, pagar as contas, responder mensagens no celular, postar uma foto nas redes sociais, dar conta dos compromissos... Muita gente se perde nas tarefas do dia a dia que fica até sem fôlego. Pois é justamente isso o que a banda paulista NDK propõe no show que apresenta nesta sexta-feira (7), às 21h, no Portela Café: uma pausa para respirar.

Pela primeira vez em Salvador, onde apresenta a turnê do EP Impermanência, o grupo convida o público a curtir um som ao mesmo tempo em que faz, literalmente, uma pausa para fechar os olhos e ver "o que há por dentro", como diz uma das letras do álbum. Ou seja, além do repertório autoral que mistura pop e rock, o show conta com um momento em que o grupo medita junto com o público.

Na verdade, o convite vai além da apresentação que dura cerca de uma hora e sugere uma mudança de vida mais ampla. "Às vezes não é nem por mal, porque a vida está correria, mas chega uma hora em que está todo mundo puto, estressado, e a gente fala: ‘meu, e aí?’. Se o clima não estiver legal, nada faz sentido, né?", justifica o vocalista do grupo, Henrique Roncoletta, 30 anos, o Rike.

Inspirado em um ex-integrante que fez um retiro espiritual, o grupo de Jundiaí (interior de São Paulo) resolveu se isolar por quase dez dias em um lugar cheio de natureza e quase sem internet. O resultado está na proposta do show, nas letras que valorizam a busca pelo autoconhecimento e na sonoridade que é mais leve e sutil, com menos distorção em relação aos dois discos anteriores.

"Em vez de ficar olhando para fora e achando problemas e coisas boas lá fora, a mensagem propõe olhar para dentro da gente. É um pouco de autoconhecimento, da busca interna. A letras falam de meditação, respiração... A gente mergulhou nisso", explica Rike, sobre a forma mais leve de encarar a vida.

O próprio nome do disco, Impermanência, também reflete a busca do grupo por mais tranquilidade na hora de enfrentar as mudanças. Com 12 anos de estrada, a NDK enfrentou alterações na formação e conflitos pessoais dos integrantes. "A gente já passou por algumas mutações e a gente acredita que isso vai sempre acontecer. Então, não precisamos encarar com muita dificuldade. Vai ter mudança? Vai. Vai ter problema? Vai. Vai ter coisa boa? Também", destaca o guitarrista Fernando Lavinhati, 27.

Ou seja, a ideia é encarar a vida de forma mais leve e fazer um convite para "quem está buscando algo diferente, principalmente em termos de show", como defende o baixista Julio Neves, 28. "Em certo momento, a pessoa vai parar, fechar os olhos, e respirar, ao invés de ouvir uma música. E isso faz muito bem para a pessoa. Se você estiver muito estressado e quiser relaxar, é uma forma bem mais efetiva", garante rindo.

Serviço

O quê: Show da banda NDK

Onde: Portela Café (Rua Itabuna, 304, Rio Vermelho | 3037-0304)

Quando: Sexta-feira (7), às 21h

Ingresso: R$ 20