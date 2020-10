'Está sendo insuficiente', diz Barroca após derrota para Botafogo

Já são sete jogos sem triunfos e o técnico do Vitória, Eduardo Barroca, sabe que é preciso interromper essa sequência. Porém, ainda não foi dessa vez que o comandante rubro-negro comemorou ao final de uma partida. Após a derrota por 2x1 para o Botafogo-SP, na noite deste domingo (25), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o treinador deu um depoimento se dirigindo ao torcedor do clube.

"Nesse momento, eu, como treinador, preciso falar frontalmente com o torcedor do Vitória. Está sendo insuficiente, já conversei com os jogadores. Eu como treinador da equipe preciso assumir essa responsabilidade e estou aqui para isso, para assumir, para fazer as cobranças. A gente precisa o mais rápido possível interromper essa sequência. Hoje era um jogo extremamente importante pra gente interromper essa sequência", afirmou Barroca.

O resultado diante do Botafogo-SP fez o Vitória cair uma posição na tabela. Com 20 pontos, o time é o 14º colocado. O Figueirense soma 19 e ocupa o 17º lugar.

Judivan abriu o placar para a equipe paulista aos 55 segundos do primeiro tempo e Ferreira ampliou com um golaço no segundo. Apesar de ter mais posse de bola durante todo o jogo, o Vitória só diminuiu nos minutos finais. Jordy Caicedo deixou o banco de reservas para assinar o tento rubro-negro aos 40 minutos.

"Hoje a gente sofreu um gol muito cedo. Falhamos novamente e a gente está pagando realmente um preço muito alto pelas nossas falhas. Depois tivemos que fazer todo um jogo para recuperar. Voltamos para o segundo tempo e criamos algumas oportunidades e aí num momento em que a gente precisou se expor o Botafogo-SP fez o segundo gol. A gente ainda buscou o 2x1, tivemos chance de empatar, lutamos", disse Barroca.

"A gente precisa retornar a Salvador, recuperar fisicamente desse jogo, mas a gente precisa se unir, interromper essa sequência de erros que vem tendo, aumentar o nível de confiança, criar mais oportunidades, botar vantagem nas partidas, pois a gente está tendo que jogar as partidas o tempo todo tendo que correr atrás", acrescentou o treinador.

O Vitória encerra o primeiro turno em casa. O jogo da 19ª rodada da Série B será contra o Brasil de Pelotas, sexta-feira (30), às 19h15, no Barradão. Na partida, Barroca contará com o retorno do lateral esquerdo Thiago Carleto, que desfalcou o time contra o Botafogo-SP porque estava suspenso.

"O torcedor do Vitória pode continuar acreditando que a gente vai trabalhar forte. Precisamos aproveitar esse jogo contra o Brasil de Pelotas para fazer um segundo turno de recuperação. Eu imagino que o torcedor deva estar chateado e eu, como treinador, vou cobrar muito, pois a gente precisa sair dessa zona de emergência", disse Barroca, que voltou a falar sobre a necessidade de contratar jogadores.

"Precisamos interromper essa sequência para que a gente faça um segundo turno diferente desse primeiro. A gente está conversando junto com a direção para trazer reforços. Precisa mexer com a competição interna dos jogadores", reforçou Eduardo Barroca.