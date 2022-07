'Está sendo o pior momento de toda minha vida', diz marido de nutricionista baleada

O marido da nutricionista Esperança Cedraz Brandão, baleada no rosto durante uma tentativa de assalto no Vale de Nazaré, contou que tem vivido dias terríveis desde que sua esposa foi internada, na sexta-feira (22). "Está sendo o pior momento de toda minha vida. É doloroso demais ver quem você ama sofrer e ter que ser forte por você e por todos", desabafou Marlos Carvalho.

Esperança foi transferida da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para o quarto nesta segunda-feira (25). "Ela está falando pausadamente por conta do curativo do nariz, mas a situação é estável. O dia foi bem intenso para ela e tem sido assim todos estes dias para pronta recuperação da minha menina o mais rápido possível", disse.

A nutricionista foi atingida por um tiro no rosto, próximo do olho, quando estacionava o carro na Rua Olga Benário ao chegar para um plantão no Hospital Santa Izabel, onde trabalha há 14 anos e para onde foi socorrida. "Os irmãos, minha sogra e eu, estamos todos cuidando dela com muito amor para que ela saia desse episódio triste de nossas vidas da melhor maneira", desejou o marido de Esperança.

"É quase insuportável voltar pra casa todo dia e não ter do seu lado a pessoa que você ama. É uma situação muito trágica, ela saiu para trabalhar às seis da manhã para salvar vidas num hospital e foi baleada na porta do estacionamento do seu trabalho. Estou esgotado emocionalmente de ver minha mulher tão frágil e machucada", expôs Marlos.

A Polícia Civil informou que o segundo homem suspeito de ter participado do crime contra a nutricionista foi identificado e as buscas continuam para que ele seja preso. O outro criminoso já foi detido.

Tentativa de assalto

O crime ocorreu entre 6h e 6h15. A irmã de Esperança contou que ela nem chegou a abrir a porta do carro e, mesmo assim, foi atingida. “Ela não abriu o vidro nem a porta, e ele atirou. A população socorreu e essa ambulância removeu e a trouxe para o hospital”, disse Rita.

O agente da Transalvador Celso Sapucaia estava abastecendo o veículo no posto de combustível que fica em frente ao local da ocorrência quando ouviu o disparo. Ele percebeu que a mulher pedia socorro e correu até ela, que estava estacionando o carro, um Citroën C3 vermelho, na ladeira atrás do Hospital Santa Izabel quando foi abordada pelos bandidos. Frentistas também

correram para ajudar e pararam uma ambulância que passava pela região.

“Ouvimos o disparo e, quando olhamos, vimos os caras correndo. Eram dois e estavam a pé. Em seguida, a moça abriu a porta do carro e vimos que ela pedia socorro. Quando a gente chegou lá, ela estava ferida próximo ao olho e repetia “Não me deixe morrer, por favor, não me deixe morrer”, contou o agente.

Logo após o crime, os bandidos correram por cerca de 300 metros. Depois, reduziram a velocidade e começaram a caminhar como se nada tivesse acontecido. Testemunhas contaram que eles estavam fardados como se fossem operários de uma obra. Um suspeito, com passagem por roubo, tráfico de drogas e lesão corporal, foi detido pela Polícia Militar na região após tentar fugir com o comparsa. Ele vestia uma roupa de operário condizente com o que descreveram as testemunhas. A polícia continua as buscas para tentar localizar o segundo criminoso.