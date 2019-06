Estabilidade financeira é o sonho candidatos do concurso da Prefeitura

(Foto: Almiro Lopes/CORREIO)

Em tempos de crise econômica, dormir e acordar sem o fantasma do desemprego é luxo. “Venho batalhando há cinco anos. Abdiquei de muita coisa, programas com a família, amigos. O que eu quero é ter estabilidade financeira, poder ter uma velhice tranquila”, declarou o concurseiro Samuel Nóbrega, 45, na manhã deste domingo, logo após terminar a prova do concurso da Prefeitura de Salvador.

Samuel fez prova na Faculdade Aréa 1, na Avenida Paralela. Ele foi um dos candidatos para os cargos de nível superior – o exame foi realizado das 8h às 13h, com questões objetivas e discursivas. Para os cargos de nível médio ou técnico, as provas com questões de múltipla escolha acontecem em dois horários: 8h às 12h e das 15h30 às 19h, dependendo do cargo escolhido. Pela manhã, a abstenção, segunda a prefeitura, foi de 12%.

Fábio trabalha o dia todo e estudou sozinho à noite (Foto: Almiro Lopes/CORREIO)

Trabalhando o dia inteiro e estudando sozinho três horas por dia à noite, lendo e respondendo questões de provas anteriores e concursos similiraes. Foi desta forma que, há dois meses, Fábio Santos Neiva, 25, vinha se preparando para o concurso. “Quem não sonha em ter uma estabilidade financeira? Poder viver tranquilamente, sem temer o desemprego? É o que busco e acredito que fiz por onde”, disse ele, otimista na aprovação para o cargo de agente de trânsito.

O administrador Ádomo Bonfim, 42, trabalha na iniciativa privada mais de 10 anos. “Além da estabilidade, tem outras vantagens, como plano de saúde, crédito na praça, financiamento com mais facilidade. É também a questão da qualidade de vida”, disse ele.

Aos 21 anos, Rafaele Melo já pensa na tão desejada estabilidade financeira.

“Nunca é cedo para pensar no futuro. Pelo contrário, quanto antes, melhor, é menos sofrível”, disse ela, que sonha em fazer Medicina. “Se passar, não vou desistir (do curso de Medicina). Darei um jeito para conciliar tudo”, complementou.

Apesar da idade, Rafaele já pensa no futuro (Foto: Almiro Lopes/CORREIO)

Trânsito

Entre os candidatos, havia aqueles que não têm afinidade com a função, mas que querem a estabilidade de qualquer jeito. É o caso de Lorena Magalhães, 21. “Estou concluindo o curso de Psicologia, mas estou aqui por que quero exclusivamente a estabilidade. Não me identifico com o cargo”, declarou a candidata para uma das vagas de agente de trânsito.

Assim como algumas pessoas, Lorena teve dificuldade para chegar até o local da prova. Isso porque os aplicativos de transporte estavam com valores acima do normal. “Pedi o serviço e o valor era de R$ 33 da Boca do Rio para a Área 1. Um absurdo. Normalmente não passa dos R$ 15. Tive que tentar várias vezes até conseguir um valor mais em conta”, contou ela, que pagou pela corrida R$ 22.

Concurso

O certame para a Prefeitura de Salvador está dividido em três editais. O primeiro deles é para professor, com 150 vagas imediatas. O segundo edital é para os cargos de Guarda Civil Municipal, Agente de Trânsito, Agente de Fiscalização, Fiscal de Serviços Municipais e Agente de Salvamento Aquático (salva-vidas). As vagas para Guarda Civil Municipal são as mais concorridas: são 803 candidados por vaga. Para Agente de Trânsito e de Transporte, a disputa é de 645 candidatos por vaga.

Por fim, o terceiro edital é destinado para médico, assistente social, psicólogo, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro/arquiteto e – pela primeira vez na administração municipal –, os cargos de gestor público, médico perito, médico do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho e técnico em segurança do trabalho.

Os novos postos de trabalho vão representar um investimento de R$23,3 milhões para reforçar as áreas estratégicas e prioritárias do serviço público municipal. Para o prefeito ACM Neto, a realização do concurso público é uma demonstração da eficiência administrativa da atual gestão. “Enquanto os Estados e Prefeituras de todo o país estão demitindo e congelando vagas, nós, em Salvador, remamos contra a maré, oferecendo mais oportunidades de emprego”, afirmou.