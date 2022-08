Estação Acesso Norte terá roda de conversa sobre combate a violência contra a mulher

Na quarta-feira (31), a CCR Metrô Bahia promoverá uma Roda de Conversa com o tema “Agosto Lilás – campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher”, na BiblioMetrô, na Estação de Metrô Acesso Norte, às 17h.

Na ocasião, a professora e historiadora Vilma Passos e a Técnica na Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM/BA), Tatiane dos Anjos, vão debater sobre diversidade, inclusão e equidade de gênero.

A ação é aberta ao público e faz parte do projeto Nos Trilhos da Diversidade, que realizará os encontros mensalmente, para tratar de assuntos sobre Diversidade & Inclusão (D&I).

“Buscamos sempre trazer à tona assuntos sensíveis, mas importantes do ponto de vista social. E especificamente neste projeto idealizamos a possibilidade de transmitir o nosso compromisso com a Diversidade & Inclusão. Estamos engajados em ações que trabalhem a sensibilização coletiva e emergencial para uma sociedade melhor”, explica a analista de Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia, Luana Xavier, que também participa do encontro.

