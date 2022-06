Estação da Lapa recebe vacinação contra a gripe a partir desta quinta (30)

Para ampliar o alcance da vacinação contra a influenza (gripe), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) vai aplicar o imunizante na Estação da Lapa, a partir desta quinta (30). O posto ficará no térreo, perto do Hiperideal, com funcionamento das 9h às 16h.

Os interessados em se vacinar devem levar a carteira de vacinação ou o cartão SUS, além de um documento com foto.

A ideia é aumentar o número de vacinados em Salvador, que é considerado abaixo do ideal pela SMS. A campanha imunizou até hoje cerca de 300 mil pessoas, só 31,86% do público esperado.

O titular da SMS, Decio Martins, faz um apelo para que os soteropolitanos se vacinem. “Estamos percebendo um aumento da incidência de síndromes gripais, sobretudo em crianças, algo que já era esperado para esse período. No entanto, a situação pode ser minimizada, se tivermos uma adesão maior à campanha de vacinação. Por isso, para facilitar ainda mais o acesso, a vacina será aplicada na Estação da Lapa, lugar de grande movimentação na cidade. Esperamos que a população compareça em massa”, diz.

Público geral

Desde a última segunda-feira (27), a Campanha de Vacinação contra a Influenza está disponível para todas as pessoas acima de seis meses de idade na capital baiana. A população pode buscar o serviço de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h às 17h, em todas as 156 salas de imunização da rede municipal de Salvador.

A abertura da estratégia para o público em geral acontece após recomendação do Ministério da Saúde devido à baixa adesão à campanha de vacinação registrada em todo o país. A medida é válida enquanto durarem os estoques do imunobiológico em Salvador.