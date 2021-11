Estação da Lapa terá vacinação contra covid-19 a partir desta quinta (18)

O ponto volante de imunização instalado na Estação Nova Lapa, no centro de Salvador, segue vacinando a população soteropolitana contra Covid-19 nesta quinta-feira (18).

A estratégia será exclusiva para aplicação da 1ª dose dos adolescentes de 12 a 17 anos que ainda não iniciaram o esquema vacinal, a aplicação será das 8h às 16h.

Todos os habilitados deverão estar com nome no site da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Os adolescentes deverão estar acompanhados dos pais ou responsável maior de idade no ato da vacinação.

Os genitores dos adolescentes devem apresentar documento de identificação com foto no momento da imunização. No caso de outro responsável, além do documento, será necessário apresentar uma declaração de responsabilidade, que pode ser feita manualmente.

Durante os cinco dias de atendimento no terminal, 5.980 pessoas foram vacinadas contra Covid-19.

Demais locais - Além da ação especial, a imunização continua sendo ofertada nos pontos fixos e drive-thru espalhados na capital baiana, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.