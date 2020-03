Estação do Imbuí terá serviços gratuitos para mulheres a partir desta terça (3)

A partir desta terça-feira (3), a Estação Imbuí de Metrô vai receber o espaço Lounge da Mulher, com serviços gratuitos em homenagem ao Dia da Mulher, comemorado no dia 8 de março.

Até a sexta-feira (6), sempre das 9h às 13h, serão realizadas ações de beleza e bem-estar, debates e uma agenda cultural com música e exposição. Entre os serviços, estão maquiagem, massoterapia, avaliação nutricional, cálculo de IMC, aferição de pressão e orientação sobre saúde da mulher.

Ainda no calendário de comemorações, a estação do Imbuí receberá, de 5 a 20 de fevereiro, a Mostra Phoenix - Mulher como Obra de Arte, com imagens da fotógrafa Isabele da Costa. A artista apresenta o olhar sobre vivências, fases da vida e o corpo feminino como ele é, sem padronizações e edições nas fotos.

Já na sexta (6), às 11h30, o espaço recebe uma apresentação musical acústica da Banda Agentes do Metrô. A vocalista Naiane Costa vai comandar o show com um repertório especial para as mulheres.

No dia 25, às 18h30, ocorrerá o Prosa Boa, que contará com uma roda de conversa sobre Empoderamento Feminino e Igualdade de Gênero com mulheres engajadas na causa feminina. O projeto será realizado durante todo o ano, na BiblioMetrô (Estação Acesso Norte de Metrô), com rodas de conversas sobre temas variados.

As ações serão realizadas em parceria com o SE7E Centro Tecnológico. As atividades são gratuitas e integram o projeto Vem pra Cá.

Programação:

De 3 a 6 | Das 9h às 13h | Estação Imbuí de Metrô| Maquiagem, massoterapia, aferição de pressão, avaliação nutricional, cálculo de IMC e orientações sobre saúde da mulher

De 5 a 20 | Estação Imbuí de Metrô | Exposição Phoenix – Mulher como Obra de Arte

Dia 6 | 11h30 | Estação Imbuí de Metrô | Apresentação musical acústica: Banda Agentes do Metrô comandada por Naiane Costa

Dia 25 | 18h30 | BiblioMetrô (Estação Acesso Norte de Metrô) | Prosa Boa - Roda de Conversa sobre Empoderamento Feminino e Igualdade de Gênero