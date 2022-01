Estado da Bahia é condenado a indenizar homem preso e espancado por vaiar PMs

A Justiça baiana condenou o Estado da Bahia a indenizar em R$ 100 mil um homem que foi preso e espancado por vaiar policiais militares. O valor foi instituído a título de danos morais da vítima.

O caso ocorreu em 13 de dezembro de 2007, na cidade de Itabuna. Na ocasião, o homem teve a casa incendiada e acionou o Corpo de Bombeiros. A corporação só chegou ao local cerca de duas horas após o chamado, com um carro da Polícia Militar.

A demora no atendimento motivou as vaias por parte da vítima e vizinhos. O fogo já havia sido controlado quando os agentes chegaram.

A decisão da 2ª Câmara Cível do TJ-BA foi por unanimidade. O colegiado entendeu que ficou comprovado que os policiais cometeram abuso de poder e agiram com extrema violência. As agressões provocaram traumas na vítima. O homem perdeu parte da visão e passou a ter crises convulsivas.