Estado da Bahia negocia lote para construir ‘nova’ Dário Meira após chuvas

Um dos 136 municípios baianos com decreto de situação de emergência em decorrência das chuvas que atingiram a Bahia nas últimas semanas, a cidade de Dário Meira deverá ser praticamente reconstruída, de acordo com o governador Rui Costa (PT). Durante o programa Papo Correria, realizado na noite desta quarta-feira (5), o gestor anunciou que já está curso a negociação de um lote em uma área mais alta da cidade, espaço que abrigará uma nova via de acesso ao município, assim como novas ruas.

O trabalho de reconstrução das residências está previsto para iniciar dentro de 30 dias. Além dos imóveis residenciais, lotes serão disponibilizados aos comerciantes locais para que possam reerguer suas lojas.

“Estamos negociando com o proprietário, ele vai fazer a doação da área. Nós vamos construir esse novo acesso viário, com a nova entrada da cidade e fazer ruas em torno desse novo acesso. Nas áreas baixas serão construídos espaços de lazer”, adiantou o governador.

Chuvas

A força e o volume das águas que atingiram o município de Dário Meira comprometeram cerca de 80% dos imóveis locais. Na manhã do dia 28 de dezembro, por exemplo, 60% da cidade, localizada no Sudoeste baiano, estava submersa.

De acordo com o Censo 2010, Dário Meira tem uma população estimada em 12.836 habitantes, com PIB per capita de R$ 9.758. O salário médio dos trabalhadores formais chega a R$ 2.100, segundo dados de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).