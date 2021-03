Estado define ordem de vacinação para profissionais autônomos da saúde

Os profissionais de saúde autônomos em breve poderão se vacinar contra a covid-19 na Bahia. O secretário de saúde de Salvador, Leo Prates, anunciou que, após reunião realizada na terça-feira (9), a Comissão Intergestora Bipartite da Bahia (CIB-BA) definiu que a imunização desse público ocorrerá de forma escalonada em todo o estado, dividida em oito categorias. Na capital, os médicos autônomos estão em primeiro na lista e serão vacinados já a partir de quinta-feira (11).

Segundo Leo Prates, a secretaria seguirá a seguinte ordem de profissões autônomas: médicos, fisioterapeutas, odontólogos, enfermeiros, técnico e auxiliar de saúde bucal, técnico e auxiliar de enfermagem, doulas e cuidadores. As datas a partir do segundo grupo ainda não foram divulgadas.

O pleito atende reivindicação da categoria que realiza atendimento particular, sem vínculos com instituições de saúde, mas que ainda não foi contemplada em etapas anteriores, diferente dos profissionais que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus, em unidades de urgência e emergência, ou ligados a instituições com Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES ativo).

“Defendi a inclusão desses profissionais porque, apesar de não atuarem diretamente no enfrentamento a covid ou em unidades de saúde, também estão expostos no dia a dia no exercício de suas atividades pelo contato direto com outras pessoas. Vacinando-os, estaremos promovendo a proteção tanto deles quanto dos próprios pacientes, já que inibimos a circulação do vírus”, explicou Leo Prates.

No final da noite de terça, Prates anunciou que Salvador irá receber mais vacinas ainda nesta quarta (10). “Grande notícia para os soteropolitanos! Amanhã (hoje) 7h30 receberemos mais doses da vacina! Durante o dia todo vamos manter a vacinação de 2ª dose para idosos e trabalhadores da saúde e atenção: das 14h às 18h vamos vacinar idosos de 77 anos nascidos em 10/3/1943 até setembro de 1943!”, explicou.

Expectativa

O fisioterapeuta Rafael Rego atua como home care, sem vínculo empregatício e não vê a hora de poder se vacinar. “A expectativa para a vacina é grande, dependemos disso. A gente não pode parar, os pacientes precisam da gente”, diz ele. O profissional entende que quem atua na linha de frente do combate ao coronavírus precisava ter prioridade, mas que, a partir da ampliação da vacinação para profissionais da área de saúde em geral, os autônomos não deveriam ter ficado de fora.

“Nós autônomos estávamos esperando para sermos inseridos nesse calendário de vacinação. A vacina já chegou para quem não está atuando diretamente com covid, mas não chegou de forma unificada e os autônomos ficaram de fora. A gente visita os pacientes constantemente, meu trabalho é na casa deles. A gente tem o risco de contrair e de passar para eles, que, muitas vezes, são idosos”, pontua Rego.

Até então, só estavam sendo imunizados os profissionais que atuam em clínicas, consultórios, multicentros, entre outros tipos de unidades de saúde, que estejam inseridas no CNES. Com isso, os trabalhadores autônomos que não atendem em unidades cadastradas, não estavam sendo contemplados.

O profissional com vínculo empregatício é orientado a levar, no momento da vacinação, duas declarações: uma preenchida pela empresa e outra pelo trabalhador. Além disso, também é solicitado o último contracheque ou o contrato de trabalho. As exigências excluíam os profissionais de saúde ativos sem vínculo a locais cadastrados no CNES.

A secretaria de saúde não informou ainda quais documentos serão exigidos aos profissionais autônomos no momento da aplicação das doses para evitar fraudes.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro