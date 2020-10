Estado entrega máscaras adaptadas para comunicação com pessoas com deficiência auditiva

Por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), o Governo do Estado entrega na quinta-feira (22), às 11h, 5 mil máscaras de proteção com visores labiais para facilitar a comunicação com pessoas com deficiência auditiva. A distribuição é destinada a instituições que trabalham diretamente com esse público e acontece na sede da Associação Educacional Sons do Silêncio (Aesos), localizada na Rua Alberto Fiuza, nº 502, no bairro do Imbuí, em Salvador.

As máscaras possuem uma parte transparente que deixa à vista os lábios de quem usa. O objetivo é proteger do coronavírus sem comprometer a comunicação com as pessoas que utilizam a leitura labial. Os itens foram confeccionados pelo projeto “Trabalhando em Rede no Combate ao Coronavírus”, que promove geração de renda e auxilia no controle da pandemia.

A iniciativa, que conta com a parceria do Ministério Público do Trabalho, tem investimento de R$ 4,6 milhões provenientes do Fundo de Promoção do Trabalho Decente (Funtrad), e prevê a confecção de 2,6 milhões de máscaras em quatro polos distribuídos no território baiano.

A mão de obra é formada por egressos dos cursos de Corte e Costura do Programa Qualifica Bahia e de projetos do Funtrad, profissionais da área têxtil inseridos no Programa Contrate.Ba e pessoas em situação de maior vulnerabilidade social, como mulheres chefas de família monoparental.