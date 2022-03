Estado realiza leilão para venda de bens públicos na próxima sexta-feira (18)

A Secretaria da Administração da Bahia (Saeb) vai realizar, na próxima sexta-feira (18), o Leilão 03/2022, para vender bens públicos avaliados em 1,5 milhão. Ao todo serão 97 lotes contendo itens como carros, aparelhos eletrônicos, equipamentos, móveis, dentre outros. Destaque para um caminhão do Corpo de Bombeiros e para vagões de trens da Companhia de Transportes da Bahia (CTB).

O leilão será realizado eletronicamente, por intermédio do website do leiloeiro oficial. Como o certame vai ser eletrônico, os interessados podem fazer ofertas antecipadas nos bens, antes da abertura da sessão pública, na sexta-feira. Para isso é necessário fazer um cadastro no site. Os lances ficam registrados no até o fim pregão, a maior oferta arremata o lote.

O certame será comandado pelo leiloeiro Antônio Romero Ferreira da Silva, escolhido por sorteio eletrônico. O leilão será do tipo maior lance ou oferta, ou seja, arremata o bem aquele participante que oferecer o valor mais alto. A sessão será iniciada às 9h. Os lotes estão à disposição dos interessados para visitação em Salvador, Feira de Santana e em Paulo Afonso.

Dentre os 97 lotes que serão apregoados, 44 são veículos, incluindo um caminhão do Corpo de Bombeiros de Feira de Santana, que tem lance mínimo de R$ 20,2 mil. Também serão leiloados vagões do antigo trem do subúrbio. Já o lote de menor valor do certame é composto por materiais de escritório, com lance mínimo de R$ 200.

O Leilão 003/2022 é o segundo certame de bens móveis do Estado, realizado pela Saeb este ano, para vender itens que não estavam mais sendo utilizados. Os itens leiloados pertenciam a órgãos públicos que foram extintos, extrapolaram a idade máxima de uso ou estavam em desuso. Os recursos arrecadados retornam para o tesouro estadual para serem utilizados em políticas públicas que atendam à coletividade.