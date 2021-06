Estakazero, Zelito Miranda e mais: veja o calendário de lives para o São João

Durante mais um ano os shows de São João estão proibidos presencialmente, mas isso não significa que você não pode pegar suas bandeirolas, cozinhar um amendoim e vestir uma camisa xadrez para curtir o melhor do forró no sofá de casa com uma das diversas lives juninas.

Artistas como Del Feliz, Leo Estakazero, Zelito Miranda e Adelmário Coelho programaram apresentações para esse mês de junho. Também haverão festivais, como a Live Forró das Antigas, que reunirá Cavaleiros do Forró, Quarteto Fantástico e Mara Pavanelly.

Veja o calendário de lives para este São João:

São João do CORREIO

Nos dias 22 e 24 de junho o Correio terá dois programas juninos ao vivo com muita música, tradição e reflexões sobre os festejos. Apresentação: Osmar Marrom Martins e Jorge Gauthier. Atrações serão divulgadas em breve. Acompanhe tudo nas nossas redes sociais @correio24horas.

Live de Zelito Miranda

O Arraiá do Rei marcará a abertura da temporada de lives juninas de Zelito Miranda. A transmissão, que homenageará Santo Antônio, está marcada para para este domingo (13), às 14h, no canal de YouTube do forrozeiro.

Live de Fulô de Mandacaru

A banda vencedora do SuperStar, da TV Globo, realizará uma live no dia 18 de junho em seu canal no YouTube. O horário da apresentação ainda não foi divulgado.

Live de Léo Estakazero

O líder da Estakazero, Léo, marcou uma live para o dia 19 de junho, as 18h. A transmissão será no canal de YouTube do mercado Atakarejo. Além disso, há uma outra transmissão marcada para este sábado (12).

Live de Del Feliz

A tristeza está proibida no dia 26 de junho, às 21h, data do Forró do Periquito, que terá Del Feliz como principal atração. O evento será transmitido no YouTube.

Live da Flor Serena

A banda Flor Serena anunciou a realização do "Arraiá Digitá". No entanto, a data do evento ainda não foi confirmada.

Live Forró das Antigas

Um dos festivais mais tradicionais, o Forró das Antigas, ocorrerá on-line em 2021. Com atrações como Cavaleiros do Forró, Quarteto Fantástico e Mara Pavanelly, o evento será às 18h do dia 24 de junho. A transmissão é no YouTube.

Live de Elba Ramalho com Juliette

A live de Elba Ramalho neste 23 de junho terá uma participação especial. Juliette Freire, campeã do BBB 21, cantará "Olha pro céu", de Gonzaguinha, em homenagem ao São João de Campina Grande.

Live de Katia Cilene e Walkyria Santos

Duas das musas do forró, Katia Cilene e Walkyria Santos vão se unir no "São João com Elas". A live conjunta está marcada para o dia 18 de junho, com transmissão no YouTube.

Live de Adelmário Coelho

O cantor Adelmário Coelho marcou a live "Meu São João é Assim" para o dia 24 de junho, às 19h, com participações de Paulinha Oliveira, Joyce França e Luana Ingry. Além disso, o "maior forrozeiro do Brasil", como ele mesmo se descreve, convidou os fãs para gravarem um vídeo contando como é o São João deles e da relação dos mesmos com a festa. Os relatos serão exibidos durante a live.

Live de Dudu Almeida

O juazeirense Dudu Almeida promete trazer a cultura do forró pé de serra em sua live no São João DiCasa, que acontece na sexta (11), a partir das 20 horas. A transmissão será no site Gshow.

Live de Zé Vaqueiro, Raí Saia Rodada e Dorgival Dantas

O "Arrasta Pé do Assaí" reunirá alguns dos maiores nomes do forró em uma série de lives. Entre o elenco dos artistas, estão Zé Vaqueiro, que se apresenta no dia 11/6, às 21h, seguido de Raí Saia Rodada no dia 18/6, às 21h, e Dorgival Dantas, dia 23/6, às 20h. Os shows serão transmitidos gratuitamente pelo canal do Assaí no YouTube.

Live São João de Todos

O maior evento junino do país reunirá Vitor Fernandes, Tarcísio do Acordeon, Raí Saia Rodada e mais de 30 shows. Veja a programação completa do São João de Todos, que será transmitido via YouTube:

16/06

Eliane

Saia Rodada

Daniel dos Teclados

Matheus Fernandes

17/06

Biu do Piseiro

Vitor Fernandes

Gil Bala

Aldair Playboy

18/06

Pisadinha de Luxo

Forró do HF

Tarcísio do Acordeon

João Gomes

Renno

19/06

Samyra Show

Solange Almeida

Yuri Pressão

Rogerinho

20/06

Jarly Almeida

Matheus Alves

Priscilla Senna - A Musa

Walkiria Santos

23/06

Forró do Bom

Sirano e Sirino

Caninana

Bonde do Brasil

24/06

Brasas do Forró

Fulô de Mandacaru

Gleydson Gavião

25/06

Banda Styllus

Eduarda Brasil

Mastruz com Leite

26/06

Cavalo de Pau

Mara Pavanelly

Wallas Arrais

Limão com Mel

27/06

Eric Land

Lupe Lucena

Luan Estilizado

Lucas Boquinha

