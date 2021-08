'Estamos apostando na ciência', diz prefeito sobre retomar festas em Salvador

Com o avanço da vacinação na cidade, a prefeitura prevê que será possível retomar a realização de festas imporantes no calendário de Salvador. A previsão de vacinar todos acima de 18 anos até o próximo sábado (21) e, em seguida, imunizar adolescentes, anima o prefeito Bruno Reis.

"O que nós estamos apostando é na ciência, que a vacina é capaz de estabelecer a normalidade. Estamos com 85,6% da população com a primeira dose, e se chegarem as vacinas que estão confirmadas, nesse fim de semana será possível que a gente esteja concluindo a população adulta, vacinada com a primeira dose, e já estamos com 37% com a segunda dose", detalhou.

"Dá pra falar sim em réveillon, em Carnaval, a não ser que a vacina não surta efeito. O réveillon é um evento da prefeitura, que já está planejado e preparado, e eu estou aguardando o avanço da vacinação para fazer o anúncio", completou o prefeito.

Ele disse ainda que a cidade também vai realizar o evento-teste, que já está planejado. Bruno destacou a importância da realização dessas festas para a economia da cidade. "Quando realizamos o festival da virada chegamos a ter 100% de ocupaçãoo hoteleira. E muita gente que trabalha informalemtne nesse eventos está afetada", argumentou.

Adultos vacinados

A vacinação da população adulta de Salvador deve ser concluída até o próximo sábado (21). Essa é a expectativa do prefeito Bruno Reis, que faz a previsão com estimativa da chegada de mais imunizantes para a capital baiana, assim como seringas para a aplicação das vacinas.

"Estamos bem próximos de concluir a população adulta. Se chegarem as seringas ou se conseguirmos viabilizar a compra delas, vamos concluir os 20 anos. E se chegarem mais vacinas, vamos concluir toda população adulta até sábado. Mas isso depende das vacinas chegarem", explicou o prefeito, nesta terça-feira (17).

Caso isso aconteça, a cidade vai ter antecipado a previsão inicial de vacinar todos os adultos até o fim do mês. "Estaremos antecipando em 10 dias uma estimativa que fiz lá atrás que iríamos concluir a vacinação da população adulta no fim de agosto", disse o prefeito.

Após a aplicação da primeira dose em todos os adultos, serão vacinados os adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades e deficiências.