'Estamos sem entender o que aconteceu', diz tia de estudante encontrado morto no Canela

Igor foi encontrado morto (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

O estudante Igor Santos, 20 anos, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (11) ao lado do namorado, dentro de um apartamento no Vale do Canela. O nome da outra vítima, que era conhecida como Júnior, e informações sobre o sepultamento, não foram informados.

O corpo de Igor foi velado e enterrado nesta quarta-feira (12), no Cemitério do Campo Santo, em Salvador. De acordo com a família, a última vez que ele entrou em contato foi através do WhatsApp, no grupo da família, no sábado (8). No domingo, ele já não atendeu mais às ligações e nem respondeu mensagens enviadas.

O sumiço preocupou o pai do jovem, que decidiu ir até o apartamento onde ele morava para verificar se estava tudo bem com Igor. Chegando no local, encontrou a porta trancada e a janela aberta. Quando conseguiu entrar no apartamento, encontrou os dois já mortos. Durante o enterro, o pai de Igor, que não revelou seu nome, não quis dar entrevistas.

A tia do estudante, Rosemari Souza, disse que todos estão abatidos e sem entender o que aconteceu.

"Igor não passava nada para a gente sobre o relacionamento dele. Se eles brigavam, ficava entre eles mesmos. Estamos sem entender o que aconteceu, a ficha ainda não caiu. Igor era uma pessoa alegre e bastante independente, sempre quis morar sozinho, próximo da faculdade. Ele trabalhava, tinha suas coisas e pagava seu aluguel. Era uma pessoa que se dava bem com toda a família e tinha muitos amigos também”, disse.

Igor era estudante do curso de Letras da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e se formaria no final deste ano. Ele também era intérprete e tradutor da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e dava aulas no Centro Social Dom Lucas Moreira Neves, na Fazenda Grande do Retiro, e na Central de Idiomas, no Garcia. O jovem completaria 21 anos no dia 23 de junho.

Uma de suas alunas, Andressa Silva, 34, contou que ele era bastante engajado na causa e participava frequentemente de palestras, eventos e congressos. “Ele era muito ativo na causa. Uma pessoa extremamente alegre, que não tinha problemas com ninguém. Ele nos incentivava muito no curso. Nunca apresentava tristeza, tinha sempre um sorriso no rosto. Um menino muito esforçado, pois contava que começou desde muito novo a estudar Libras. Não sei o que pode ter acontecido, foi uma surpresa”, desabafou.

Pai de Igor (de laranja) não quis dar entrevistas e estava bastante emocionado

(Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

Familiares e amigos da comunidade surda, da qual ele era frequentador, estiveram presentes para se despedir do estudante. A suspeita da família é de que a morte tenha sido provocada por envenenamento, mas polícia não confirma.

Segundo a Polícia Militar (PM-BA), agentes do 18º Batalhão foram deslocados para o local após receber a informação de que "havia dois corpos em estado de putrefação nas imediações do viaduto Vale do Canela", onde fica o apartamento de Igor. Após chegar ao local, a PM realizou o isolamento da área e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção dos corpos. A Polícia Civil investiga o caso.

Em nota, a Polícia Civil diz que a autoria e motivação das mortes não foram definidas. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios (DH/BTS).

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier