Estão abertas inscrições para 6 mil vagas de qualificação profissional gratuitas

A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) está com inscrições abertas para 6 mil vagas do projeto Conectar – Qualificação e Trabalho. Os cursos serão oferecidos na modalidade a distância e têm como público-alvo trabalhadores a partir de 16 anos e egressos ou estudantes de escolas públicas a partir do 9º ano do Ensino Fundamental II.

Os participantes receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 240 e devem residir nos seguintes municípios atingidos pelas fortes chuvas do final do ano passado: Alcobaça, Belmonte, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, Ibirapuã, Ilhéus, Itabela, Itabuna, Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, Itapebi, Jucuruçu, Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz Cabrália, Teixeira de Freitas e Vereda.

As inscrições estão sendo realizadas nas unidades do SineBahia ou prefeituras municipais até 17 de janeiro. Os interessados devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de dados bancários.

A grade de cursos contempla as áreas de Barbearia, Cabeleireiro Profissional, Chef com Ênfase em Panificação e Confeitaria, Cuidador de Idosos, Digital Influencer, Empreendedorismo, Fotografia Digital, Gastronomia com Ênfase em Culinária Vegana, Inglês EAD Básico e Pré Intermediário, Manicure Profissional & Unhas Artísticas, Maquiagem, Marketing Digital & Ecommerce, Marketing Digital para o Empreendedor, Profissional Organizer e Redes Sociais como Ferramenta de Marketing.