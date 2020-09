Estátua de Ariano Suassuna é alvo de vandalismo no Centro do Recife

A escultura do escritor Ariano Suassuna, que fica na Rua da Aurora, no Centro do Recife, foi alvo de vandalismo na madrugada desta segunda-feira (21). A obra, que mede 1,80m, é assinada pelo artista plástico Demétrio Albuquerque e integra o Circuito da Poesia da capital pernambucana desde 2017. Quem passa pelo local pode observar que a estátua foi derrubada e se encontra com os pés e as pernas quebradas.

O Circuito da Poesia contempla esculturas em tamanho real, que homenageia artistas da música e da literatura. Além de Suassuna, o projeto possui estátuas de Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto e Manuel Bandeira.

A obra em homenagem ao escritor paraibano foi colocada em frente ao Teatro do Arraial, inaugurado por Ariano em 1997 e que, desde 2004, leva o seu nome.

Matéria originalmente publicada no JC