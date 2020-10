Estátua de Gandhi instalada no Comércio é presente da Índia para Salvador

A Praça da Inglaterra, no bairro do Comércio, em Salvador, está ganhando um novo ponto de referência: uma estátua conhecida como “Gandhi Andante”.

A peça simula o movimento de caminhada do líder indiano Mahatma Gandhi e foi doada para Salvador pelo governo da Índia, via embaixada no Brasil.

Segundo a Secretaria Municipal de Comunicação, a entrega da obra artística acontecerá nesta quinta-feira (8), às 10h.

O evento terá a presença do embaixador indiano Suresh K. Reddy e do titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), Pablo Barrozo, além da presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield.

Medindo 1,94 metros de altura e pesando aproximadamente 400 kg, a estátua foi esculpida em bronze pelo artista Gautam Pal e simboliza a “Marcha do Sal”, movimento liderado por Gandhi em 1930 contra a proibição da extração de sal na Índia colonial imposta pelos britânicos.

Existem monumentos do "Gandhi Andante” em várias cidades do mundo, como Nova Iorque, São Francisco, Nova Déli, Washington, Moscou e Budapeste. No Brasil, há exemplares localizados no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Londrina (PR).

Na mesma ocasião, o prefeito ACM Neto fala sobre as ações de combate à covid-19.