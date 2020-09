'Estava com vontade de fazer cocô', justifica mulher que dirigia a 115km/h

Foto: Reprodução

Uma mulher que dirigia a 115km/h chamou a atenção de policiais de Oklahoma, nos Estados Unidos. Eles saíram atrás da corredora e iniciou-se uma perseguição.

Ao alcançarem a Emily Sindt Owings, 28, e conseguirem fazer com que ela parasse o carro, os oficiais se surpreenderam com a justificativa pela velocidade muito acima do permitido. "Estava com muita vontade de fazer cocô", apontou a mulher, segundo o site NY Post.

Mesmo com a justificativa, os policiais seguiram com a abordagem e perceberam que a mesma dirigia sem documentos de identificação, apenas um cartão que permitia que ela usasse maconha de forma medicinal. Além disso, a sua carteira de motorista estava revogada.

Ao pesquisarem o histórico de Emily, descobriram que ela tinha um mandado de prisão aberto. Também foi encontrado um cachimbo de metanfetamina no carro.

Com isso não teve outra: a fujona foi presa.

Já na viatura, a sua grande preocupação era de ordem natural, não judicial. "Eu preciso muito fazer cocô", continuava a repetir.

Não aguentando mais a vontade, ela perguntou: "cara, posso fazer cocô aqui na viatura?". Incrédulo, o policial respondeu que ela estava em seu caminho para a prisão. "Sim, mas sem fazer cocô, né?", retrucou.

No final, a mulher ficou na vontade mesmo e acabou presa no centro de detenção do Condado de Garfield com acusações como direção imprudente, dirigir sem habilitação e porte de drogas.