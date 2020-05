Estilista lança máscaras com buraco para se tomar caipirinha

Cada um tem suas prioridades durante a pandemia. Enquanto alguns não abrem mão das máscaras de proteção, outros estão incomodados com o fato do item de segurança dificultar a ingestão de coquetéis, como a caipirinha. Pensando nisso, uma estilista dos Estados Unidos criou um modelo capaz de agradar a gregos e troianos.

Ellen Macomber criou o modelo inspirada em sua cidade, Nova Orleans, famosa por ter uma vida noturna animada. "Nós aqui gostamos de beber", disse ela em entrevista ao New York Post.

As máscaras foram produzidas por ela e uma amiga. Na primeira leva foram feitas, ao total, 40 produtos que foram vendidos a 30 dólares (cerca de R$ 180). O sucesso foi imediato e as máscaras com orifício esgotaram em meia hora.

Apesar de bonita, prática e confortável - o buraco ajuda a respirar quando não está tapado pelo canudo de um coquetel -, a máscara não é usual para proteger o rosto do coronavírus. Afinal, o orifício da bebida é o mesmo que o vírus irá usar para entrar no corpo do usuário.