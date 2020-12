‘Estou bem’, diz Péricles após testar positivo para novo coronavírus

O cantor Péricles anunciou na segunda-feira, 30, que ele e a esposa, Lidiane Faria, estão com covid-19. Os dois estão isolados em casa e, segundo o artista, sem problemas de saúde. A filha do casal, Maria Helena, de dez meses, não está passando o período de isolamento com eles.



"Eu estou passando rapidinho para dizer para vocês, pelo respeito que nós temos, que eu testei positivo para covid-19. Mesmo depois de se cuidar bastante, a gente acabou sendo pego por ela", disse Péricles em um vídeo publicado no Instagram.



O músico destacou que está sem sintomas, mas que ele e a esposa seguirão no isolamento, "até para preservar a nossa família também". "A nossa filha está com a minha sogra, com a madrinha, está tudo bem, estão todos bem também", afirmou ele.



Péricles disse que os integrantes da sua equipe também foram testados para o novo coronavírus, com alguns testando positivo: "mas a gente vai passar por essa de cabeça erguida e com fé em Deus". Lidiane publicou um story na terça-feira, 1º, junto com o marido, e agradeceu as mensagens de apoio dos seguidores.



"Estamos todos bem, e em respeito a todos os que sofreram e sofrem por essa doença a gente está aqui dando a nossa solidariedade, e eu dando aqui o nosso relato", conclui Péricles no vídeo.