'Estou com a mente toda embaralhada', diz motorista de carro roubado com crianças

O motorista de transporte escolar George Aragão, 27 anos, ainda tenta processar o susto que passou na manhã desta terça-feira (25). Ele conduzia uma doblô no bairro da Liberdade quando foi abordado por três assaltantes, que levaram o veículo ainda com estudantes dentro.

"Eu ainda estou com a mente toda embaralhada. A pessoa tomar uma ação dessa 6h20... Graças a Deus está todo mundo bem. Infelizmente a gente vai ter que conviver com isso daqui pra frente", relatou o motorista, emocionado com a situação.

O carro de George foi encontrado pela polícia poucas horas após o roubo, em Simões Filho. Todas as crianças que estavam no veículo também foram encontradas e sem ferimentos.

Também motorista de transporte escolar, o pai de George, Nilton Souza Paiva, foi um dos primeiros a saber do roubo. Ele ficou desesperado e foi encontrar com o filho de imediato. "Quando ele me disse que tinha sido assaltado e que as crianças estavam dentro do carro, eu saí correndo, larguei tudo. Minha esposa que também trabalha com ele chegou a desmaiar", contou Nilton.

Ele se emocionou com toda a situação. "É o nosso meio de ganhar o dinheiro, honestamente. Agora é esperar meu filho esfriar a cabeça para voltar a trabalhar", disse.

As crianças estudam na Escola Sesi Bahia. Em nota, a instituição informou que se solidariza com as vítimas e as famílias das crianças. "A escola disponibilizou para os alunos e as famílias uma psicopedagoga, que está prestando atendimento presencial e online para os alunos que foram vítimas deste episódio", informou.

Sem seguro

Depois de saber que os estudantes já tinham sido achados, a preocupação era encontrar o carro, que é o trabalho dele. "O carro é meu meio de trabalho, e está sem seguro, por causa da pandemia. Eu não tive apoio nenhum e agora atochou a gente total, para gente legalizar está sendo um custo muito alto", desabafou.

George prestou depoimento e aguarda a chegada do veículo na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) para decidir o que vai fazer.

Relembre

Policiais da 37ª CIPM foram acionados por volta das 6h30 para atender a ocorrência. À TV Bahia, o proprietário do veículo informou que, inicialmente, os suspeitos pegaram o carro com cinco crianças dentro, mas três conseguiram ser retiradas. Após o veículo ser arrastado, eles deixaram uma criança perto do Juizado de Menores e a última ainda estaria rodando pela cidade com os assaltantes. "O menino ficou traumatizado", relatou o motorista, identificado como George.

Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) e da Polícia Militar fizeram diligências para encontrar o veículo e os três homens envolvidos no assalto. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), o sistema de câmeras também foi usado para localizar o veículo.