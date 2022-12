‘Estou destruída, meu filho era minha vida’, diz mãe de jovem desaparecido em Cajazeiras

A mãe de Arthur Lucas dos Santos Gomes, de 22 anos, que desapareceu na última quarta-feira (30), informou que ainda não teve nenhuma atualização sobre o paradeiro do filho. Vanda Lopes, 48, disse, nesta sexta-feira (2), que os policiais fizeram buscas na região, no bairro Cajazeiras VII, em Salvador, mas não encontraram o rapaz.

"Ainda não tenho nenhuma novidade sobre meu filho. Hoje os policiais desceram, procuraram na mata toda, mas não encontraram nada. Eu estou esperando para saber o que vai acontecer. Estou sofrendo muito, é uma tristeza terrível", disse a mãe de Arthur.

Arthur Lucas dos Santos Gomes, 22, e Matheus dos Santos Silva, 17, desapareceram e deixaram as mães angustiadas em casa. "Tem três dias que ele desapareceu e ainda não encontrei meu filho. Eu sei que eu estou aqui destruída, ele é meu único filho, era a minha vida", desabafou Vanda.

Tanto a mãe de Arthur como a de Matheus, Nice dos Santos, 44, tinham passado o dia fora, trabalhando, e, à noite, quando voltaram para casa, não encontraram mais seus filhos, que são amigos e estavam juntos no momento do ocorrido. Vanda suspeita que Arthur e Matheus tenham sido sequestrados por traficantes de uma localidade conhecida como Vietnã, no mesmo bairro.

Segundo a mulher, da última vez que foram vistos, os jovens estavam na laje da irmã dela, fazendo gravações, por rede social, da Rua do Boiadeiro, onde moram. “Uma menina que mora lá embaixo [na rua] falou que viu na hora que eles [os traficantes] amarraram [os jovens] e levaram, pra matar”, contou Vanda, abalada

Procurada, a Polícia Civil informou que 13° Delegacia (Cajazeiras) investiga o sequestro, seguido de cárcere privado, ocorrido na quarta-feira (30) contra um adolescente de 17 anos e um homem, de 22 anos, na Travessa do Óleo em Cajazeiras VII. A corporação afirmou ainda que, segundo o relato do comunicante, os jovens estavam na rua, quando foram abordados e sequestrados por um grupo de homens armados. A PC ressaltou que diligências estão sendo realizadas para identificar os autores e localizar as vítimas.

O caso

Vanda informou que Arthur cresceu no local e tem ali amigos de infância, mas que acabaram entrando para o tráfico de drogas. Apesar da proximidade, a mãe acredita que o rapaz, que estudava e fazia ‘bicos’ na vizinhança, não tenha envolvimento com o crime. “Ele não é envolvido, não usa droga, não é traficante. Mas existem má influências. Não posso negar”, disse Vanda.

Tosadora, a mulher está afastada do trabalho e tenta reunir forças diante da incerteza sobre o estado de saúde de seu único filho. “Eu trabalho com tesoura e, com o sistema nervoso todo abalado, nem sei como vai ser minha vida”, se desespera ela. Sem condições de falar muito sobre a situação, a mãe de Matheus, Nice, assim como Vanda, aguarda notícias e, principalmente, o retorno do filho para casa. “Eu quero encontrar meu filho. Do jeito que ele estiver, eu só quero que eles devolvam meu filho”, implora Nice.

Embora Vanda tenha dito que circulam, na comunidade, boatos de que Matheus seria ‘olheiro’ — expressão utilizada para designar quem passa informações a traficantes —, a mãe do adolescente afirma que ele é estudante e nega saber de qualquer envolvimento dele com o crime. No entanto, Matheus tem um irmão que, por desavenças com moradores, não frequenta o bairro.