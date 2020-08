'Estou pensando em uma carreata', diz padre Edson Menezes sobre Lavagem do Bonfim

A Lavagem do Bonfim de 2021 deverá acontecer de uma maneria diferente, por conta da pandemia de covid-19. Embora ainda não esteja nada definido, a Igreja já pensa em alternativas. O padre Edson Menezes, reitor da Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim, comentou o assunto nesta quinta-feira (13), durante a inauguração do Caminho da Fé, na Cidade Baixa.

"As coisas estão incertas. Vamos ter uma resposta da prefeitura a respeito de quando nós devemos definir o que pode e o que não pode. O Carnaval praticamente já definiu. Acredito que será do mesmo modo, alterar a procissão, a lavagem. Estou pensando em uma carreata com a imagem do Senhor do Bonfim. Mas tudo tem que ser discutido para não haver aglomeração", disse o padre.

Ele diz que a programação já está sendo pensada, com possibilidade das atividades dentro da igreja serem transmitidas pelas redes sociais. "Ainda nada definido, mas certamente tudo acontecerá respeitando as orientações e o protocolo que o prefeito determinar", destacou. "Estou pensando propor que durante todo período da novena as pessoas venham e façam seus pedidos, porque não posso deixar para um dia só", acrescentou.

Questionado sobre como ele acha que seria o comportamento da Santa Dulce dos Pobres durante a pandemia, padre Edson pontuou que ela com certeza acharia uma maneira de ajudar. "Irmã Dulce era muito obediente, sobretudo quando dizia respeito a sua saúde e até mesmo às práticas religiosas. Porém o amor aos pobres extrapolava todos os limites. Não posso dizer o que ela faria, mas com certeza ficaria muito sensibilizada com tudo que está acontecendo e socorreria os pobres, abriria as portas do seu hospital para acolher aqueles que necessitassem de assistência", disse.

Padre Edson elogiou o Caminho da Fé. "Mais uma obra do prefeito, que é muito sensível a essa atividade turística e religiosa aqui do Bonfim, um dos pontos mais visitados de Salvador, e uma das igrejas que tem no dia a dia uma maior frequênciaa de fieis. É um modo de reconhecer tudo que acontece aqui e de ligar um ponto ao outro", avaliou. "(O caminho leva) Em torno de 20 minutos, dependendo da marcha, mas o objetivo é que as pessoas rezem o terço, a Via Sacra, e façam desse caminho, um caminho orante".