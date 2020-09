Estrada do Coco e Linha Verde passarão por manutenção durante a semana

Quem transita pela Estrada do Coco e Linha Verde precisa ficar atento. A BA-099 vai passar por algumas obras e intervenções durante esta semana. Até sexta-feira (11), haverá reparo em trechos da via e trabalhos de limpeza e desobstrução de bueiros.

De acordo com a Concessionária Litoral Norte (CLN), responsável pelas intervenções, além da manutenção nos bueiros, está prevista a continuidade da manutenção corretiva do pavimento em paralelepípedo do acesso à Praia do Forte, em Mata de São João. Além disso, será feita uma revitalização da sinalização horizontal das lombadas, situadas nos seis acessos à rodovia.

A concessionária também garante que equipes ficarão responsáveis por fazer roçadas manuais em trechos da Estrada do Coco e Linha Verde, além de uma intervenção de pintura definitiva manual no km 34.

Todos os trechos que passarem por qualquer tipo de manutenção receberão sinalização, mas a CLN pede que os condutores trafeguem com mais atenção pela BA-099, principalmente das 7h às 17h, quando ocorrem as obras.