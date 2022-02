Estradas da Bahia: estudo aponta que mais de 60% tem algum tipo de problema

Nas rodovias baianas existem 141 trechos com buracos maiores que um pneu (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO)

Um estudo da Confederação Nacional do Transporte (CNT), avaliou 29.220 quilômetros de estradas do Nordeste.

A conclusão é que 64,1% da malha rodoviária pavimentada avaliada da região apresentam algum tipo de problema, sendo consideradas regulares, ruins ou péssimas; e 35,9% da malha são consideradas ótimas ou boas.

Na Bahia, a CNT analisou 9.253 km de rodovias estaduais e federais. 61,2% da malha rodoviária pavimentada avaliada do estado apresentam algum tipo de problema, sendo consideradas regulares, ruins ou péssimas; e 38,8% da malha são consideradas ótimas ou boas.

As condições do pavimento no estado geram um aumento de custo operacional do transporte de 29,4%. Há no estado 141 trechos com buracos maiores do que um pneu.

O orçamento com ações emergenciais, de manutenção e de reconstrução, chega a R$ 5,4 bilhões.

A estimativa é que houve um consumo desnecessário de 79,3 milhões de litros de diesel devido à má qualidade do pavimento da malha rodoviária baiana.

Esse desperdício custou cerca de R$ 350 milhões aos transportadores e ainda há prejuízo ao meio ambiente com a emissão desnecessária de poluentes.

A ONDA ELÉTRICA DA BMW

A BMW foi pioneira na introdução de um carro elétrico no Brasil, em 2014. Mas desde o lançamento do i3 a empresa só focou em híbridos.

Somente no ano passado a marca voltou a apresentar outro veículo 100% elétrico, o Cooper S E - modelo da MINI, marca que pertence ao BMW Group.

Agora, o fabricante alemão quer tirar o atraso e confirmou a chegada de três novos produtos. Entre eles, está o inédito SUV iX, apresentado em janeiro e em pré-venda no site oficial da BMW.

O iX é um dos novos BMW elétricos O i4 é um inédito sedã elétrico O iX3 é a configuração elétrica do X3 (Fotos: BMW)

Além dele, chegarão ao país o iX3, versão a bateria do SUV X3, e o sedã i4. Assim, com cinco modelos, a empresa terá o maior portfólio de automóveis elétricos no país.

“O mercado de veículos premium brasileiro será ao menos 50% elétrico no fim dessa década. Seguiremos liderando a transformação da mobilidade no país com a introdução de modelos alimentados exclusivamente por baterias”, afirma Aksel Krieger, CEO e presidente do BMW Group Brasil.

A empresa com sede em Munique, na Alemanha, também comemora a liderança no mercado brasileiro: um a cada três veículos vendidos no segmento premium é da BMW.

MOTORES MADE IN BRAZIL

A Toyota confirmou que a planta de Porto Feliz, instalada no interior de São Paulo, foi homologada para fornecer motores para a América do Norte.

Assim, a partir de setembro a fábrica será responsável pelo fornecimento de aproximadamente 45.600 motores por ano para a filial da marca nos Estados Unidos.

O propulsor em questão é o 2 litros aspirado que equipa o Corolla e Corolla Cross produzidos no país, nos EUA, eles deverão ter as mesmas aplicações.

“Esse novo passo contribui para equilibrar a dificuldade de operação no Brasil, onde ainda lutamos por mais previsibilidade e melhores condições de negócios”, afirma Rafael Chang, presidente da Toyota do Brasil.

MAVERICK ESTREIA BEM

Lançada essa semana no mercado brasileiro, a picape Maverick teve seu primeiro lote, com 300 unidades, vendido em 24 horas. A Ford anunciou que um novo lote do modelo já foi colocado à disposição dos clientes para reservas nas concessionárias.

O utilitário é produzido no México e chega ao país em uma única configuração, a Lariat FX4. Equipado com motor 2 litros, que rende 253 cv de potência, tração nas quatro rodas e transmissão de oito velocidades, o veículo custa R$ 239.990.

“Ela foi feita para um novo perfil de clientes, que gostam de picapes mas queriam um veículo com mais conforto e praticidade para o uso diário e lazer, sem abrir mão também da esportividade. ”, diz Gustavo Gontijo, diretor de vendas da Ford.

NOVELINHA DA FÓRMULA 1

A Netflix confirmou que a nova temporada de Drive to Survive, série que retrata os bastidores da Fórmula 1, vai estrear na plataforma de streaming dia 11 de março.

O lançamento irá ocorrer uma semana antes da primeira etapa deste ano, o GP do Bahrain.

Max Verstappen foi o campeão da temporada de 2021 depois de uma intensa disputa com Lewis Hamilton (Foto: Clive Rose/Getty Images)

RENAULT POR ASSINATURA

O Renault on Demand, serviço de carros por assinatura do fabricante francês, completa um ano no país com novos planos de seis, 30 e 36 meses.

Nessa modalidade de locação o consumidor paga um valor fixo, que inclui manutenção, documentação e seguro.

MAIS PESQUISADOS

De acordo com um levantamento do Santander, sete dos dez veículos mais pesquisados na Bahia são hatches.

O Hyundai HB20 foi o modelo mais buscado na plataforma Webmotors, seguido pelo Toyota Corolla (único sedã entre os dez) e Chevrolet Onix. Dois SUVs também aparecem na lista: Ford EcoSport em oitavo lugar e Jeep Renegade, em nono.

ANIVERSÁRIO

A fábrica da Bridgestone, em Camaçari, está completando 15 anos de instalação. Neste período, a unidade atendeu as demandas do Brasil, América Latina e Estados Unidos, e produziu mais de 38 milhões de pneus para veículos de passeio, utilitários esportivos e picapes.