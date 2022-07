Estrangeira revela mensagens de paquera com Neymar e convite para Paris

O pai está on. Uma estrangeira, cuja identidade e nacionalidade não foi revelada, deu uma entrevista para o canal Stevey Pants, famoso no TikTok dos EUA, mostrando uma troca de mensagens com o brasileiro pelo direct do Instagram.

No diálogo, que teria acontecido em maio, a jovem, morena e de olhos claros revelou que chegou a receber um convite do jogador para ir até Paris em agosto para se encontrar com o craque do PSG.

Neymar atualmente namora com Bruna Biancardi. No entanto, informações indicam que a relação dos dois é aberta.