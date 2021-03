Estreante em Ba-vis, Samuel dedica gol à torcida do Vitória: 'Foi para eles'

Uma perna esquerda afiada que gerou um belo chute e a vitória no clássico. Essa foi a tarde de Samuel. O atacante do Vitória foi o autor do único gol do Ba-Vi realizado no Barradão neste sábado (13), pela Copa do Nordeste. Na entrevista pós-jogo, ele fez questão de dedicar o momento especial ao torcedor rubro-negro.

"É uma sensação indescritível. Queria muito poder comemorar com a torcida. Infelizmente a torcida não pode comparecer ao estádio, mas essa vitória foi para eles. A gente trabalha muito durante a semana e eu só tenho que agradecer a Deus", disse o jovem atacante do Leão.

Com apenas 20 anos, ele marcou o seu terceiro gol como profissional, em 11 jogos disputados, sendo o segundo na atual temporada. Esse também foi o primeiro Ba-Vi dele como profissional e, com o gol, repetiu o que fez na base do rubro-negro. "Já tinha feito um (gol) inclusive na Copa do Nordeste sub-20, no dia do meu aniversário, e agora poder fazer pelo profissional é mais um sonho realizado", descreveu o centroavante.

Os dois times voltam a se enfrentar quarta-feira (17), dessa vez pelo Campeonato Baiano. A partida será em Pituaçu, a partir das 18h.