Estrelas no céu: pandemia levou consigo famosos do mundo todo

Nascido no dia 12 de junho de 1962, Ciro Pessoa foi um dos fundadores dos Titãs faleceu pouco mais de um mês antes de completar o seu 63º aniversário. (Foto: Claudio Elizabetsky)

Atriz e radialista, Dayse Lúcidi foi uma das primeiras integrantes da Rádio Globo. Em seus 90 anos, participou de novelas como Passione. Faleceu no dia 7 de maio. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Um dos maiores ídolos do Bahia, Élcio Nogueira, o Sapatão, foi heptacampeão baiano nos anos 1970. Nascido em 15 de outubro de 1947, faleceu no dia 5 de junho. (Foto: Betto Jr./Arquivo CORREIO)

Atriz que deu vida a Dona Benta no Sítio do Pica-Pau Amarelo, Nicette Bruno nasceu no dia 7 de janeiro de 1933 e faleceu no último dia 20 de dezembro. (Foto: Miguel Junior/Gshow)

Ator famoso por trabalho na série americana Law & Order, Nick Cordero travou uma longa batalha contra Covid-19 até falecer no dia 5 de junho, com 41 anos. (Foto: Divulgação)

Integrante do Trio Parada Dura, o cantor Parrerito morreu em 13 setembro, aos 67 anos. (Foto: Reprodução)

Viúva do apresentador Chacrinha, Florinda Barbosa faleceu no dia 16 de outubro - um dia antes de completar um século de vida. (Foto: Divulgação)

Jovem jornalista, Rodrigo Rodrigues tinha 45 anos completados em 18 de abril. Foi vítima de uma trombose venosa cerebral em decorrência do coronavírus e faleceu no dia 28 de julho (Foto: Divulgação/SporTV)

Desenhista, pintor e cartunista, Daniel Azulay lutava contra uma leucemia quando contraiu o vírus que o levou à morte no dia 27 de março, quando tinha 72 anos. (Foto: Lucio Bernardo Jr./Câmara dos Deputados)

Ator Gésio Amadeu faleceu no dia 5 de agosto, aos 73 anos, deixando como legado participações em novelas como O Beijo do Vampiro. (Foto: Inácio Moraes/Gshow)

Ator e fisiculturista, David Prowse foi o homem que deu vida a Darth Vader, do Star Wars. Faleceu no dia 28 de novembro aos 85 anos. (Foto: Divulgação)

O ator Eduardo Galvão participou do Programa Caça-Talentos ao lado de Angélica no fim dos anos 1990 foi outro a falecer em dezembro, no dia 7. Nascido em 19 de abril de 1962, tinha 58 anos. (Foto: Divulgação)

Mestre dos contos e um dos maiores nomes da literatura brasileira, Sérgio Sant'Anna faleceu no dia 10 de maio, aos 78 anos. (Foto: Wilton Junior/Estadão Conteúdo)

Gênio é a palavra define Aldir Blanc. Compositor de músicas como Águas de Março, interpretada por Tom Jobim, e O Bêbado e o Equilibrista, música mais conhecida de Elis Regina. Nascido em 2 de dezembro de 1946, nos deixou no dia 4 de março, em 2020 (Foto: Irdeb/Divulgação)

Dono de uma voz que aquecia o frio dos pés e da alma, Paulinho era vocalista do Roupa Nova e lutava contra um câncer. Faleceu no dia 14 de dezembro por complicações do Covid-19. Nascido em 6 de setembro de 1952, tinha 68 anos. (Foto: Jamile Alves/Divulgação)

Funkeiro carioca radicado na Bahia, MC Dumel foi 35ª vítima no Estado, falecendo aos 28 anos, no dia 16 de abril. (Foto: divulgaçao)

Luiz Carlos Ribeiro, o humorista Rodela, trabalhou em diversos programas de auditório - especialmente Leão Livre e o Programa do Ratinho. Faleceu com 66 anos, no último dia 2 de dezembro. (Foto: Gabriel Cardoso/SBT)

Cantora gospel, Fabiana Anastácio faleceu aos 45 anos no dia 23 de fevereiro, logo no início da pandemia. (Foto: Divulgação)

Maestro e criador da Rede Cultural Luther King, Martinho Lutero morreu aos 66 anos, no dia 25 de março. (Foto: Rogério Vieira/Divulgação)

O médico Elsimar Coutinho era uma das maiores referências em planejamento familiar do país. Nasceu em 18 de maio de 1930 e faleceu, em São Paulo, no dia 17 de agosto, aos 90 anos. (Foto: Sora Maia/Arquivo CORREIO)

Atriz de Êta, Mundo Bom! e do programa Zorra Total, Christina Rodrigues faleceu no dia 17 de dezembro após aguardar tratamento numa UPA por dois dias. Tinha 57 anos. (Foto: João Cotta/Globo)