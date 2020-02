Estrelas sem cordas: quinta-feira de Carnaval terá mais atrações para a pipoca

Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Bell Marques, Daniela Mercury, Léo Santana, Psirico... A lista é longa. Desde a abertura oficial do Carnaval, na Barra, nesta quinta-feira (20), até os últimos trios de cada circuito, o destaque vai para as grandes estrelas da música baiana puxando trios independentes. Com trios sem cordas apoiados pela prefeitura, pelo governo do estado e até mesmo pelos próprios blocos, a quinta de Carnaval virou o dia do folião pipoca.

A abertura da folia, inclusive, terá Carlinhos Brown acompanhado do chamado Movimento Percussivo Timbaleira Drummers, com 150 percussionistas.

“No Carnaval dos Carnavais nós vamos extrair o maior repertório de todos os tempos. As músicas estão prontas, os instrumentistas muito bem preparados para dar e receber o melhor de si”, afirmou o músico.

O estudante de Letras Arthur Lemos, 18 anos, já combinou com um grupo de amigos para acompanhar a festa de Brown. “Curti Carlinhos em 2018 e achei muito incrível, porque ele tem uma vibe muito boa. Sempre vem supreendendo”, justifica. Mas o combinado do grupo é de seguir o maior número possível de artistas na pipoca.

Assim, ele pretende acompanhar, ainda, Daniela Mercury, Claudia Leitte, Denny e O Poeta. “Nós geralmente vamos com Daniela até o Morro do Cristo. Depois voltamos para Claudia e ficamos até o final com ela. Em seguida, voltamos para pegar os outros pelo meio. Só saio na pipoca porque acho que é mais democrática”, diz.

De tudo um pouco

Logo depois que Claudia Leitte sair, Bell Marques vai tocar na Barra sem cordas. Para o músico, tocar em Salvador traz uma adrenalina própria.

“Eu sou apaixonado pelo nosso Carnaval e acho bacana esse caminho que estamos seguindo de unir a história dos blocos, que são peça importante da nossa festa, com os trios para o folião pipoca, sem cordas. Acho que o espírito do Carnaval sempre foi democrático, em todos os sentidos”, contou Bell.

É pela experiência própria do Carnaval que a atendente de telemarketing Pauline Bispo, 23, também pretende curtir o máximo que der. Como sai do trabalho às 20h, espera conseguir acompanhar Os Mascarados com Margareth Menezes desde a saída. “Depois, se tiver passando algum outro artista, eu sigo também”.

O advogado Arthur da Silva, 28, também pretende desfilar com Os Mascarados ao lado de um grupo de amigos e familiares. Há cinco anos, acompanha o bloco dos fantasiados na quinta-feira de Carnaval. Desde 2017, porém, divide a pipoca com blocos com corda.

“Esse ano, saio no Largadinho e no Coruja. Mas acho a pipoca o espírito do Carnaval. Se a gente for parar para pensar, a festa de estados como São Paulo está ganhando projeção maior justamente por isso: tem muitos trios sem corda e isso atrai as pessoas”.

Confira a programação completa do Carnaval de Salvador nesta quinta-feira (20)

Circuito Dodô (Barra-Ondina)

17h30 - ABERTURA - CARLINHOS BROWN - Carlinhos Brown e Movimento Percussivo Timbaleiro Drummers

17h45 - TRIO INDEPENDENTE - Banda Eva

18h00 - TRIO INDEPENDENTE - Harmonia do Samba

18h15 - TRIO INDEPENDENTE - Daniela Mercury

18h30 - TRIO INDEPENDENTE - Mudei de Nome

18h45 - TRIO INDEPENDENTE - Claudia Leitte

19h00 - TRIO INDEPENDENTE - Bell Marques

19h15 - TRIO INDEPENDENTE - Katê

19h30 - BABY LÉGUAS - Kfuné

19h45 - TRIO INDEPENDENTE - Lincoln e Duas Medidas

20h00 - TRIO INDEPENDENTE - Rafa e Pipo

20h15 - SIRI COM TODI - Chica Fé

20h30 - FISSURA - Guga Meira

20h45 - YES/CHEIRO - Cheiro

21h00 - ALO INTER - Babado Novo

21h15 - TRIO INDEPENDENTE - La Furia

21h30 - OS MASCARADOS - Margareth Menezes

21h45 - TRIO INDEPENDENTE - Chiclete com Banana

22h00 - TRIO INDEPENDENTE - Denny Denan

22h15 - TRIO INDEPENDENTE - O Poeta

22h30 - TRIO INDEPENDENTE - Solange Almeida

22h45 - TÔ LIGADO - Patrulha do Samba

23h00 - SURF REGGAE - Lula Ribeiros e a Orquestra de Reggae

23h15 - BIG BLOCO DO GUETHO / EU AMO OS ANOS 80 - Máquina do Tempo

23h30 - NOVA SAGA - Makonnen Tafari

23h45 - TRIO INDEPENDENTE - Ara Ketu

Circuito Osmar (Campo Grande)

18h LÉO SANTANA (BT) - Léo Santana

18h15 TI PSIRICO (BT) - Psirico

18h30 A MULHERADA - Banda A Mulherada Afro Percussiva

19h TRIO COMCAR

20h TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR e REI MOMO - Banda Armandinho, Dodô e Osmar

20h30 ALERTA GERAL - Xande de Pilares, Delcio Luiz, Miudinho

21h PAGODE TOTAL - É o Tchan / Molejo / Salgadinho / Banda Pagode Total

21h30 BLOCO DA CAPOEIRA - Tonho Matéria

22h BANKOMA - Bankoma

22h30 AMOR E PAIXÃO - Nelson Rufino, Batifun, Fora da Mídia e a participação de Dudu Nobre

23h PROIBIDO PROIBIR

23h30 TI PARANGOLÉ (BT) - Parangolé

23h45 FOGUEIRÃO - Jorge Fogueirão, Samba Comunidade, Alan Dudu e Samba

dos Neguinhos

00h15 SAMBA & FOLIA

00h45 TI NATA DO SAMBA (BT) - Nata do Samba

01h15 AFRO REGGAE BAHIA

01h30 SAMBA TERRAMAR - Banda K Entre Nós / Grupo SPM

Circuito Batatinha (Pelourinho)

20h EXPRESSÃO NEGRA - Nildes Vieira e Expressão Negra

20h15 ARCA DO AXÉ - Banda Arca Axé

20h30 BLOCO IDARÁ - Banda Afro Idará

20h45 ARAIYE - Banda Araye

21h15 KORIN EFAN - Banda Korin Efan

21h30 KAYALA DA BAHIA - Banda Kayala da Bahia

21h45 MALCOM X - Banda Palafitas / Jorge Garcia

22h DARAJU DE ODE - Jorge Garcia

22h15 NOVA FLOR - Banda KEBRA NAGAST

22h30 CABEÇA DE GELO

22h45 BOKA LOUKA - SAMBA DE RESPOSTA

23h OMINIRA - Banda Jorge Garcia / Banda Ominirá

23h15 TAMOIOS

23h30 QUESTAO DE GOSTO

23h45 SO SAMBA DE RODA

00h SKA REGGAE

00h15 QUINTAL DO SAMBA

Circuito Mestre Bimba (Nordeste de Amaralina)