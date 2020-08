Estrutura de imóvel que desabou na Ladeira Pau da Bandeira será demolida

As estruturas que sobraram do casarão que desabou parcialmente na Ladeira do Pau da Bandeira, no Centro, serão demolidas pelo próprio proprietário do imóvel, segundo a Defesa Civil. O serviço deve começar nesta quarta-feira (19. Até a conclusão, a Ladeira da Montanha continuará interditada para pedestres e veículos, já que os escombros caíram no local.

(Foto: Tiago Caldas/CORREIO)

O desabamento do casarão foi provocado por falta de manutenção predial. Não havia moradores e não houve vítimas. “A Ladeira da Montanha segue isolada desde ontem. Estamos aguardando o proprietário do imóvel, que esteve lá com nossa equipe, para realizar a demolição já foi autorizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)”, explica o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo.

A demolição vai ser realizada pelo proprietário por se tratar de um imóvel privado. O órgão está monitorando a situação e o responsável se comprometeu de iniciar a ação ainda hoje.

(Foto: Tiago Caldas/CORREIO)

Alterações no trânsito

Enquanto não há segurança para a liberação da liberação da Ladeira da Montanha, pedestres e veículos terão que utilizar outras rotas de deslocamento. Para os motoristas que estão no Comércio e desejam seguir para Rua Carlos Gomes, a opção é utilizar a Av. Lafayete Coutinho (Contorno), Ladeira do Gabriel, Aflitos e Av. Sete. Outra alternativa é entrar no Túnel Américo Simas e seguir pelo Vale do Nazaré.

Já os pedestres que estão no Comércio e também pretendem ir a Carlos Gomes podem subir o Elevador Lacerda – o equipamento está operando com horário reduzido, de segunda a sexta, das 7h às 17h30, e aos sábados, de 8h às 17h - e seguir pela Praça Castro Alves. Ou então pegar o Plano Inclinado Gonçalves. A tarifa para ambos os ascensores é R$ 0,15.

Ônibus

Por conta da interdição temporária da Ladeira da Montanha, as linhas de ônibus que trafegavam no local para acessar a Rua Carlos Gomes tiveram seus itinerários alterados.

Agora, os coletivos fazem o seguinte roteiro: Av. da França, Av. Reitor Miguel Calmon, retorno no Viaduto Reis Católicos, Av. Reitor Miguel Calmon, Viaduto Menininha do Gantois, Largo do Campo Grande, Rua Forte de São Pedro, Av. Sete de Setembro, retorno no Sulacap e Rua Carlos Gomes para, então, seguir o itinerário normal. De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), a alteração ocorrerá até que o tráfego na Ladeira da Montanha seja restabelecido.

Confira as linhas que tiveram que mudar o itinerário:

0201 Ribeira/Bonfim – Campo Grande

0205 Massaranduba – Forte de São Pedro

0313 Faz Grande do Retiro – Barra

0321 Mal Rondon – Barra

0433 IAPI – Campo Grande (via Baixa do Fiscal)

0435 Pau Miudo – Campo Grande (via Régis Pacheco)

0720 Vale das Pedrinhas – Vila Rui Barbosa

0935 Vale dos Rios – Comércio R1

1051 Estação Mussurunga – Barra1

1125 Narandiba/Doron – Barra 1

1130 Cabula 6 – Ondina

1137 Pernambués – Barra

1203 Tancredo Neves – Campo Grande

1230 Sussuarana – Barra R1

1303 Castelo Branco – Terminal/Campo Grande

1306 Colina Azul – França/Campo Grande

1340 Estação Pirajá – Barra 1

1372 Jardim Nova Esperança/Vilamar – Comércio/Lapa

1505 Pirajá (RV) – Barra

1607 Paripe – Barra

1633 Mirantes de Periperi – Ondina

1669 Rio Sena/Terezinha – Campo Grande