Estudante da Ucsal denuncia assédio em banheiro do campus de Pituaçu

Uma aluna da Universidade Católica de Salvador (Ucsal) denunciou ter sofrido assédio dentro do sanitário feminino do campus de Pituaçu da instituição. Segundo o relato, a estudante usava o sanitário quando foi surpreendida por uma pessoa que a filmava pela janela.

O Centro Acadêmico Maria Felipa (Camaf) divulgou a denúncia nas redes sociais na última quarta-feira (4). Segundo eles, o caso já foi encaminhado para a Coordenação e a universidade se comprometeu a vedar as janelas ainda hoje.

“A gestão do CAMAF, por meio desta nota, repudia esse acontecimento gravíssimo, bem como toda situação de violência. Cobramos uma postura proativa da Ucsal e salientamos que estaremos à disposição para apoiar os e as estudantes diante desse e de outros acontecimentos”, diz o comunicado do centro acadêmico.

A Ucsal informou que o caso está sendo acompanhado pela coordenação do curso, administração do campus e reitoria da universidade. “A Instituição ofereceu imediatamente acolhimento e apoio psicológico e social para a aluna, através do setor Plenus e Centro de Atendimento Psicossocial da UCSal, e está realizando a apuração do ocorrido para as medidas cabíveis”, afirma a universidade por meio de nota.

A Ucsal salienta, ainda, que seu setor administrativo já iniciou os travamentos de todos os basculantes dos sanitários do campus para evitar que ocorram situações semelhantes: “Lamentamos profundamente o ocorrido e estamos realizando os encaminhamentos de escuta e formalização de um processo interno e administrativo”.

O autor do crime ainda não foi identificado, portanto, não é possível saber se ele possui algum vínculo ou não com a instituição. A vítima foi procurada pela reportagem e informou que prefere esperar a faculdade conduzir as coisas e tomar providências antes de se pronunciar sobre o fato.