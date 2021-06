Estudante da Uneb morre atropelado após tentar escapar de patrulha policial

Um jovem morreu atropelado na cidade de Jacobina, na Chapada Diamantina, após desobedecer uma ordem de parada dada por policiais militares em Jacobina na madrugada desta terça-feira (3), feriado de Corpus Christi. As primeiras informações apuradas indicam que Esli Pedro Santos Silva, de 25 anos, estava participando de uma festa no Bairro Novo Amanhecer, e saiu para buscar bebida. No caminho, havia uma guarnição da PM, que ordenou a parada, ele desobedeceu e tentou fugir. Ao tentar escapar da patrulha policial, caiu e foi atropelado pela viatura.

Esli era conhecido como Peu e era uma pessoa querida na cidade. Além de estudar História no Campus IV da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), ele trabalhava fazendo pequenos reparos domésticos como instalação de Máquina de Lavar, lustres, luminárias, montagem de móveis, manutenção em portas e janelas de madeira.

Um amigo da vítima, que preferiu não se identificar, afirmou que Esli estava em sua moto, que não tinha documentos, e por isso tentou escapar da guarnição. Uma amiga que estava na mesma confraternização afirmou que ele saiu para comprar bebidas, parou a moto na frente de uma distribuidora local e se assustou quando viu os policiais. "Ele perdeu uma moto recentemente e é o veículo que ele tinha para trabalhar, se deslocar para as casas onde fazia consertos, comprar material e fazer tudo para sobreviver", explicou. Após ver os policiais, ele arrancou com a moto e passou cerca de duas ruas até ser alcançado.

"Não sabemos exatamente o que houve, mas a gente sabe que a viatura bateu no fundo da moto e depois passou por cima do corpo dele. Não sabemos se isso foi proposital ou não conseguiram frear e aí aconteceu isso, mas o fato é que nosso amigo morreu. Era uma pessoa boa, querida por todo o mundo aqui, não criava problema com ninguém e era trabalhador. Ele só ficou com medo de perder a moto. É uma dor muito grande, estamos sem saber o que fazer, mas temos a certeza de que vamos lutar por justiça", disse a amiga, que preferiu não se identificar.

Esli Pedro em foto publicada após realizar trilha com sua moto em Jacobina (Foto: Reprodução)

Em nota, a 24ª Companhia Independente de Polícia Militar lamentou o falecimento de Esli durante a ocorrência. O caso é investigado pela Polícia Civil e foi registrado no plantão da delegada titular da 16ª Coorpin, Manuela Rodrigues. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que vai determinar que a Corregedoria da PM apure o caso.

A Uneb emitiu uma nota de pesar, assinada pela direção e Colegiado de História. No comunicado, a Universidade afirma se solidarizar com os familiares e amigos, desejando conforto no momento de perda e dor. "Vai em paz, Esli, e continua a tua história em outra dimensão", diz a nota.

O corpo de Esli Pedro foi sepultado no Jardim da Saudade, em Jacobina, no início da tarde desta quinta (3). O cemitério teve a presença de amigos e familiares, num ambiente de muita comoção.