Estudante é assaltada na saída da faculdade e leva coronhada no rosto na Av. Paralela

Uma estudante de Publicidade e Propaganda da UniFTC, localizada na Avenida Paralela, foi assaltada depois de sair de uma aula, na noite de terça-feira (31), teve seus pertences levados e foi agredida com uma coronhada no rosto. A aluna, de 21 anos, precisou levar sete pontos na ferida. Além da jovem, outros estudantes também foram roubados.

A jovem, que preferiu não se identificar, já que os criminosos levaram seus documentos, estava em um grupo com cerca de dez pessoas, uns mais a frente e outros atrás, mas todos correram em direções opostas quando perceberam que seriam roubados. A estudante conta que estava descendo para o metrô na Avenida Paralela, quando dois homens, um deles armado, saíram de um carro branco e anunciaram o assalto.

“Eles mandaram eu entregar minha máscara, minha jaqueta, minha bolsa e a mochila de outra menina. Depois ele engatilhou a arma e eu pedi para ele por favor não atirar, daí ele virou a arma e bateu com a coronha em mim. Parte da carne do meu rosto ficou para fora e eu tive que levar sete pontos”, relatou a estudante.

(Foto: acervo pessoal)

O namorado da estudante, Fernando Oliveira, 21, que estava conversando com outros colegas em um grupo mais distante, voltou correndo procurando pela namorada quando percebeu que ela não tinha conseguido fugir dos assaltantes. “Eu não sabia como estava a situação do meu rosto, mas quando Fernando chegou e eu olhei para a minha mão e para minhas roupas cheias de sangue, comecei a chorar”, contou.

A estudante foi atendida pelos bombeiros do Shopping Paralela, que acionaram o Samu. Ela foi levada para o Hospital Geral do Estado (HGE) e lá foi atendida. Após o ocorrido, a jovem continua assustada e com medo de sair de casa. “Estou com medo de ir para a faculdade, não consigo pensar em voltar lá, me dá muita aflição, muito medo, tenho crise de ansiedade só de pensar nisso. Estamos em fim de semestre, em semana de prova, mas eu não quero voltar naquela região tão cedo, não quero sair na rua e ainda sinto muita dor no local onde ele bateu com a arma”, finalizou.

“Saímos da faculdade em um grupo grande já para evitar assaltos, mas mesmo assim não foi suficiente. Quando os dois homens apareceram todo mundo começou a correr para lados opostos, quando eu fui correr um deles veio na minha direção, mas eu empurrei ele para trás e ele puxou minha mochila. Quando eu cheguei mais na frente eu percebi que minha namorada não tinha conseguido correr, quando voltei para ajudar ela já estava chorando e com o rosto machucado”, relatou o namorado da vítima, que também foi assaltado.

Segundo ele, a região tem sofrido com recorrentes assaltos. “A situação lá tem sido bem caótica, já teve até sequestro. A gente não quer que aconteça algo grave desse tipo ou ainda pior para que alguma atitude seja tomada, não é a primeira vez e, infelizmente, agora foi mais um assalto, mas terminou de uma maneira muito mais cruel”, completou o estudante.

A Polícia Civil informou que o crime está sendo investigado pela 12ª Delegacia Territorial/Itapuã, que expediu guias de lesão corporal e solicitou imagens de câmeras de segurança da região para identificar os autores. Já a Polícia Militar declarou não ter registros sobre o ocorrido.

A UniFTC informou que a coordenação acadêmica entrou em contato com os alunos para acompanhamento e suporte logo após a ocorrência. “A gestão da UniFTC, no momento, segue em contato com a coordenação de segurança do Shopping Paralela para saber mais elementos sobre o sinistro. A coordenação de cursos segue em atendimento aos alunos que sofreram o assalto”, declarou a faculdade por meio de nota.

A instituição afirmou ainda que possui sistemas robustos de segurança no seu campus, com tecnologias e profissionais capacitados para a prevenção de crimes e mitigação de riscos. “Neste momento, em que lastimamos esta ocorrência de violência em rua de Salvador, mais uma vez a comunidade acadêmica solicita aos poderes públicos o reforço do policiamento nas vias da região”, finaliza o comunicado.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo