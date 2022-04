Estudante esfaqueia colega dentro de escola pública em Salvador

Uma estudante esfaqueou uma jovem dentro do Colégio Estadual Helena Celestino Magalhães, no bairro do IAPI, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (8). A vítima ficou ferida sem gravidade.

Segundo a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC), a direção do Colégio Estadual Helena Celestino Magalhães informou que o crime ocorreu nas imediações da unidade escolar e que a Ronda Escolar foi acionada imediatamente, seguida pela solicitação de apoio do SAMU, que avaliou os ferimentos e constataram que não havia gravidade.

A SEC disse ainda que as estudantes foram conduzidas para a Delegacia para o Adolescente Infrator, acompanhadas da direção escolar, que já acionou as famílias.



O motivo do ataque não foi informado, mas a SEC destacou que a escola desenvolve como parte do currículo, ações pedagógicas de prevenção ao bullyng e de combate a todo tipo de violência, preconceito e discriminação, bem como de fomento à cultura de paz.