Estudante morre ao receber descarga elétrica por fone de ouvido

O estudante de direito e técnico de informática Danilo Maurício Alves Xavier, 30 anos, morreu depois de receber uma descarga elétrica enquanto usava um fone de ouvido ligado ao computador, segundo informação do Uol. O caos foi em Nova América, Goiás, no sábado (3).

Segundo a esposa de Danilo, ele estava em um quarto de casa estudando no computador quando o fato aconteceu. Os fones usados por ele ficaram totalmente queimados.

"Eu estava no quarto com nosso filho de dois anos, quando meus dois filhos mais velhos chegaram pedindo socorro e dizendo que o Danilo havia levado um choque. Saí correndo e, ao entrar no quarto em que ele estava, já o encontrei em parada cardíaca", diz Adriana Oliveira, 32.

O irmão de Danilo também estava no quarto na hora. Ele tentou socorrer o irmão, tirando o computador da tomada ao notar a descarga elétrica. Depois, ele deitou Danilo no chão e tirou os fones de ouvido.

Adriana, que é técnica em enfermagem, fez manobras de primeiro socorro no marido antes da chegada da ambulância. Ela fez respiração boca a boca e tentou reanimá-lo.

Quando a ambulância chegou, Danilo ainda estava vivo e foi levado para uma Unidade Básica de Saúde, mas acabou morrendo.

O corpo dele foi enterrado na noite de sábado.

