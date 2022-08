Estudante morre após passar mal no campus da Ufba

Uma estudante de 23 anos morreu após passar mal no campus de Ondina da Universidade Federal da Bahia (Ufba), na terça-feira (23). Emanuele Ribeiro de Jesus, caloura do curso do Bacharelado Interdisciplinar de Artes, sofreu uma queda na região da Praça das Artes e bateu a cabeça. Ainda não foi revelada a causa da morte, que é apurada pela Polícia Civil.

De acordo com relato dos pais, o caso aconteceu pouco depois deles a deixarem na Universidade, no início da noite. Cinco minutos depois, Edson Ferreira, pai de Emanuele, recebeu uma ligação dos colegas dela, através do celular da filha, afirmando que ela estava desacordada.

O pai relatou ainda que colegas tentaram prestar socorro e animá-la, mas que não encontrou aparato médico da Ufba para auxílio no momento. A aluna foi levada até o carro carregada por colegas e pelo pai. "Não encontramos nenhum tipo de ajuda médica ou pronto-socorro no campus", afirma Marli Ribeiro, mãe da aluna.

Emanuele chegou a ser reanimada e foi levada até o Hospital Português, onde teve uma parada cardiorrespiratória, e não resistiu. "A gente conseguiu manter ela acordada o caminho inteiro. Ela foi atendida imediatamente, mas depois teve parada, foi entubada, e não resistiu. A gente ainda não sabe qual foi a causa da morte da minha filha", diz Marli.

Ela reforça, ainda, que Emanuele não tinha problemas de saúde e que espera que a Ufba disponibilize possíveis filmagens de câmeras de segurança. "Não sabemos se tinha alguém no momento. Só sabemos que conseguiram nos ligar e, quando chegamos, já tinha um grupo de alunos tentando socorrê-la.

A jovem era filha única e havia entrado recentemente na Ufba para realizar sua segunda graduação. O enterro acontece hoje às 15h40, no Cemitério Bosque da Paz.

Procurada, a Ufba manifestou pesar pela perda da estudante e afirmou que a família foi contactada pela pró-reitora de Ações Afirmativas e Assistência estudantil, que está prestando todo o acolhimento e apoio por parte da Universidade.

De acordo com nota, a Ufba aguarda os laudos acerca das causas do falecimento e está apurando as circunstâncias da ocorrência. A instituição alega que os estudantes presentes no momento, acompanhados por prepostos da vigilância da Ufba, prestaram assistência e acionaram o Samu, para realizar os primeiros socorros.

O Diretório Central dos Estudantes publicou uma nota de pesar em que se solidariza à família, amigos e colegas de Emanuele e se compromete a reivindicar a construção de um pronto socorro no campus e de capacitações de primeiros socorros para o corpo de servidores terceirizados, estudantes, docentes e técnicos administrativos.