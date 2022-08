Estudante recebe jato de loló no olho durante festa universitária e quase fica cega

As festas universitárias são comuns entre os estudantes, mas para Clara Sentanin, de 23 anos, o evento se tornou caro demais, principalmente para a saúde. A estudante de Relações Internacionais estava se divertindo com amigos e o namorado, quando sentiu um jato em seu olho.

Ela, que mora em Uberlândia e estuda na Universidade Federal da cidade, contou em entrevista ao UOL, que estava sentindo um líquido descendo pelo olho esquerdo, quando começou a arder incontrolavelmente.

Ela saiu da festa e foi para uma farmácia, onde recebeu soro fisiológico, que não foi amenizado. Clara precisou se deslocar a um hospital, mas no momento não tinha oftalmologista e foi atendida apenas no dia seguinte. "Recebi o diagnóstico que tinha sofrido queimadura química da córnea", contou.

Ela disse que os profissionais concordaram que algo químico entrou em sua córnea. "Uma bebida não teria queimado tanto. Pelo contexto de festa, começamos a suspeitar que fosse loló. Eu nunca usei isso, mas sei que é líquido e que as pessoas fazem com solventes químicos", comentou.

Clara compartilhou a situação no Twitter e já teve mais de mil compartilhamentos. Segundo a estudante, ela precisou de ajuda constante dos familiares para conseguir se locomover em casa. "Faz uma semana que estou com ele tapado, passando pomada. Eu não conseguia abrir os meus dois olhos, precisava de ajuda para comer, para andar, sentia muito incômodo. Agora pelo menos já estou conseguindo abrir os olhos sem anestésico", detalhou.

(Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal)

Apesar do susto, a queimadura nos olhos de Clara são reversíveis, segundo a estudante. Ela seguirá fazendo tratamento para melhorar a lesão. Ainda de acordo com a universitária, os organizadores prestaram solidariedade e irão ajudar com todos os medicamentos.