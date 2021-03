Estudantes começam a fazer compras com vale-alimentação estudantil

Os estudantes que receberam a quinta parcela do vale alimentação estudantil já estão fazendo uso do benefício. O valor é de R$ 55 por estudante e contempla 800 mil estudantes da rede estadual.

As compras podem ser feitas em mais de 20 mil estabelecimentos, como supermercados, mercadinhos de bairros e padarias credenciados na rede Alelo, nos 417 municípios da Bahia, distritos e povoados.

De acordo com o Governo da Bahia, nesta etapa, foram disponibilizados mais R$ 44 milhões que, junto com as demais parcelas, somam o investimento de R$ 220 milhões de recursos próprios.

A estudante Bruna Santos, 16 anos, está no 1º ano e estuda no Colégio Estadual de Jequié, em Jequié. Para ela, as parcelas do vale-alimentação têm servido como complemento da renda familiar. "O benefício tem nos ajudado bastante, pois posso pegar vários alimentos e isso já economiza na despesa de casa. Foi o que eu fiz hoje: comprei leite, biscoito, café e outros", disse. Sua mãe, Sandra Santos, também reconhece a importância do benefício. "É uma grande ajuda, pois ultimamente o gás está caro, as contas estão altas e, mais uma vez, este valor de R$ 55 veio em uma boa hora", comentou.

Já o estudante Israel Ribeiro Santos, 17 anos, que curso o 1º ano no Colégio Estadual Félix Mendonça, disse que o auxílio será importante para ele e a família. "Esses alimentos adquiridos com o vale vão ajudar muito na despesa da minha casa, pois o meu pai ganha pouco e, às vezes, a feira que ele faz acaba rápido. Então, isso vai ajudar muito para complementar a nossa alimentação", contou.

O vale-alimentação é destinado, exclusivamente, para a compra de alimentos, sem poder ser usado em bebidas alcoólicas e afins. Em caso de dúvida, o estudante deve entrar em contato com a escola onde está matriculado ou pelos canais da Ouvidoria (0800 284 0011 e e-mail ouvidoria@educacao.ba.gov).