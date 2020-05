Estudantes da Ufba oferecem ajuda para declaração de Imposto de Renda

Estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba) estão oferecendo atendimento gratuito à população para a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). O serviço, que é promovido pela Faculdade de Ciências Contábeis, vai acontecer até o dia 29 de junho, de forma remota, pela internet.

O prazo oficial para a entrega foi adiado pela Receita Federal, por causa da pandemia do novo coronavírus, passando do dia 30 de abril para 30 de junho.

Os interessados devem mandar um e-mail para jovemcontador.ufba@gmail.com, com o título 'Declaração IRPF 2020', além do nome e CPF da pessoa. É preciso também colocar no texto do e-mail alguma forma de contato (celular ou telefone fixo). Os atendimentos acontecerão de segunda a sexta, das 9h às 17h e aos sábados, das 9h às 12h.



A ação faz parte do Programa Permanecer da Ufba, coordenado pelo professor João Vicente Costa Neto, da Faculdade Ciências Contábeis. Durante o processo de elaboração e envio das declarações do Imposto de Renda, os alunos são supervisionados e têm o apoio de professores da unidade.

Está obrigado a declarar, principalmente, aqueles que acumularam, durante 2019, rendimentos tributáveis que somam valores superiores a R$ 28.559,70. Além destes, a lei ainda obriga a declaração quem, no exercício de atividade rural, somou renda bruta maior que R$ 142.798,50; quem teve rendimentos não tributáveis, ou retidos na fonte exclusivamente, que superem R$ 40 mil; quem tenha voltado a fixar residência no Brasil em 2019; quem realizou operações na Bolsa ou obteve renda pela venda de bens móveis, dentre outros casos específicos.

Documentação geralmente necessária para preparação do IRPF Exercício de 2020 (Ano Calendário 2019):