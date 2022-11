Estudantes de Salvador farão dever de casa on-line a partir de 2023

Na maioria das vezes fazer dever de casa não é uma atividade divertida, mas uma iniciativa da Secretaria de Educação de Salvador pretende mudar essa perspectiva dos estudantes. Nesta quarta-feira (23), o Município apresentou o novo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que tem livros digitais, vídeos e jogos para capacitação e avaliação dos 106 mil alunos da rede fundamental.

Essa plataforma foi anunciada quando a prefeitura começou a entregar os tablets e chromebooks para estudantes e professores, respectivamente. Na prática, será um espaço onde terá atividades programadas, material interativo e games que vão atuar na formação e aprendizado dos meninos e meninas. Os educadores poderão fazer estudos dirigidos e terão a serviço um sistema de avaliação do desempenho de cada aluno.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) contou que a plataforma foi desenvolvida por uma empresa especializada que presta serviços a grandes cidades, como São Paulo, mas que foi concebida a partir da realidade de Salvador e dos requisitos apresentados pela Secretaria Municipal de Educação. O investimento foi de R$ 18 milhões.

“Estamos fazendo uma verdadeira revolução na área educacional do nosso município. Estamos apresentando uma plataforma inteligente, um Ambiente Virtual de Aprendizagem para que o estudante possa ter conteúdo digital, acompanhamento e avaliação. É uma ferramenta de fácil navegação para aprimorar mais o conhecimento das crianças e ajudar a recuperar o tempo perdido durante a pandemia”, afirmou.

Depois de fazer o login, o estudante terá um avatar, um boneco do mundo virtual explorado pelo ambiente metaverso, e através desse elemento de interatividade fará as atividades programadas e os estudos dirigidos. A correção dos exercícios será automática e vai apontar em quais áreas o aluno teve melhor rendimento e em quais pontos ele precisa melhorar.

Os jogos de aprendizagem são divididos em fases. Cada etapa conquistada dará ao estudante moedas virtuais para turbinar o avatar, com ensinamentos sobre responsabilidade e educação financeira. O professor da rede municipal Romário Sena, 27 anos, ainda não conheceu os detalhes da nova plataforma, mas está otimista.

“Acredito que seja mais uma ferramenta aliada para nós, professores, porém, deve ser um exercício de construção conjunto, uma parceria entre professores e estudantes e também os pais, de modo que o ambiente virtual faça sentindo e não seja mais um instrumento obsoleto para a educação”, afirmou.

A promotora de vendas Nanci Lima, 38, tem dois filhos que estudam em escola municipais. “As crianças de hoje são muito mais tecnológicas que as gerações passadas, porque já nascem vivendo nesse mundo da internet. Meus filhos adoram jogos no celular, então, acredito que se as atividades forem bem pensadas pode aumentar o interesse deles pelos estudos. À primeira vista, eu gosto da proposta”, disse.

Exercícios

O evento de lançamento aconteceu no Hotel Fiesta, no bairro do Itaigara, com o auditório lotado de professores e diretores escolares. O secretário Municipal de Educação, Marcelo Oliveira, frisou que as atividades que estarão disponíveis na plataforma seguem as Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e que os estudos dirigidos serão elaborados pelos professores.

“Os exercícios são vinculados à disciplina, ao ano de escolaridade e tem hierarquia de complexidade. A ideia é que o aluno ainda tenha atividades escritas em casa, o AVA será um complemento. O sistema diz ao professor qual é o assunto dentro daquele exercício ou tema que o aluno ainda não domina para que ele possa pensar ações”, explicou.

Para ter acesso a plataforma é preciso internet. O chip de dados distribuído junto com o tablet tem essa função, mas o estudante também pode baixar as atividades na rede wi-fi da escola e fazer os exercícios em casa off-line. São 106 mil aparelhos, sendo que 86 mil já foram distribuídos e a meta é concluir todas as entregas até o final de dezembro.

“Não adianta distribuir tablets se não tivermos um projeto pedagógico. Criamos um Ambiente Virtual de Aprendizado onde o professor tem a possibilidade de criar projetos de estudos dirigidos. As crianças seguem uma trilha pedagógica e fazem exercícios de fixação, onde ela pode verificar se aprendeu o que estudou. O exercício não é monótono e nem enfadonho, é um game. É uma virada de chave na educação”, disse.

Confira como será o acesso ao sistema: