Estudantes e professores de Cajazeiras farão testes para covid-19

Os estudantes do bairro de Cajazeiras, em Salvador, serão os próximos a fazerem os testes para covid-19 oferecidos pelo Governo do Estado. A comunidade estudantil começou a ser testada no final de agosto, e as primeiras unidades foram as do Subúrbio Ferroviário. No total, 28 colégios foram atendidos. Apesar dos exames, ainda não há previsão de quando as aulas serão retomadas.

O governador Rui Costa falou sobre o assunto durante a entrega de uma encosta requalificada, no bairro do IAPI, nesta quarta-feira (23), e disse que a proposta é levar os exames do tipo PCR para outras regiões da cidade. Estão sendo testados, além dos alunos, os professores e os funcionários de cada unidade.

“Vamos continuar disponibilizando [os testes] para as escolas, e a próxima região será a de Cajazeiras. Assim, poderemos continuar tendo um mapeamento de como está a situação [de contaminação] no público escolar. Não significa que a gente tenha no horizonte o retorno às aulas. O retorno às aulas vai estar vinculado ao número de óbito e a taxa de ocupação dos leitos de hospital. Nós caímos, mas ainda estamos em um patamar muito alto para pensar em volta às aulas. São 44 mortes por dia”, afirmou.

Os detalhes sobre a testagem em Cajazeiras ainda serão divulgados. Os testes para o novo coronavírus nas escolas estaduais do Subúrbio Ferroviário de Salvador seguem até sexta-feira (25), quando será finalizada a segunda etapa da iniciativa. Foram 28 escolas atendidas na região.

Agenda

A Secretaria Estadual da Educação (SEC) afirmou que a testagem no Colégio Estadual Sara Violeta, no Alto da Terezinha, que estava programada para quinta-feira (24), precisou ser transferida para sexta-feira (25), devido à intervenção da Coelba na rede elétrica do bairro.

Nesta terça-feira (22), foram testados estudantes, professores e funcionários do Colégio Estadual Professora Maria Anita, localizado no bairro de Praia Grande, e do Colégio Estadual Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Periperi.

Confira o calendário: