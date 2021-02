Estudo do Promobit mostra quais modelos de iPhone são mais prováveis de entrar em promoção

Comprar um celular Apple ainda é o sonho de muitos consumidores, seja pelas boas fotos, pelo desempenho e até pelo status. Mas, sabemos que os preços dos aparelhos não são tão convidativos, por isso acreditamos que a melhor maneira de adquiri-los é por meio de uma boa promoção de iPhone, seja usando um cupom ou pagando um preço mais baixo pelo celular.

Mas, como saber se o preço de um modelo de iPhone é bom e se ele está barato mesmo? Essas perguntas podem ser respondidas por meio de dados. O Promobit, a maior plataforma de promoções da internet, reuniu os dados de promoções de celular da Apple e identificou aqueles que mais apareceram em oferta na plataforma nos últimos três meses para responder a essa pergunta. Vamos ver se o seu modelo queridinho está na lista.

Segundo os dados analisados pelo Promobit, o celular Apple que mais apareceu em promoções verdadeiras no período foi o iPhone 11 de 64GB, que esteve disponível por um ótimo preço 50 vezes nos últimos três meses. Esse é um celular lançado em 2019 e que ainda hoje vale a pena ser adquirido, pois apresenta ótimo conjunto de câmeras, tela de 6,1 polegadas e processador A13 Bionic, fabricado pela própria Apple, que faz com o que o celular tenha desempenho excelente.

Em segundo lugar, o aparelho que mais apareceu em promoção na plataforma foi o iPhone SE 256GB, de 2020, modelo com tela de 4,7 polegadas e o aparelho ideal para quem não gosta de celulares muito grandes. Em um corpo compacto, ele entrega bom desempenho e usabilidade, além de uma capacidade de armazenamento muito boa.

Já em terceiro lugar, foi encontrado o iPhone 12 de 64GB, com 20 ofertas nos últimos três meses. Ele é o lançamento do segundo semestre de 2020 da Apple e está dentro da linha de celulares mais atual da marca, que apresenta inclusive o processador A14 Bionic, mais avançado do que o do iPhone 11. Porém, o iPhone 12 64GB é um dos modelos mais simples do conjunto, perdendo apenas para o iPhone 12 Mini de mesma capacidade.

Por fim, segundo os dados do Promobit, outros celulares Apple que apareceram por preços vantajosos foram o iPhone SE 64G de 2020, com 20 ofertas; o iPhone 12 128GB, com 19 ofertas e o iPhone 12 Mini 64G, também com 19 ofertas. Percebe-se, então, os aparelhos da linha iPhone 12 já aparecendo por preços competitivos mesmo há tão pouco tempo do lançamento (que ocorreu no final de novembro de 2020). Vale ressaltar que todos os aparelhos da linha de iPhone 12 contam com tecnologia 5G e tela OLED, por isso, são ótimos celulares para quem pode pagar por eles.



Se você perdeu alguma dessas promoções, não precisa se preocupar, pois, de acordo com o co-fundador do Promobit, há boas chances desses modelos voltarem a aparecer com bons preços. “Apesar do iPhone ser um aparelho que o preço cai mais devagar que outros celulares, ele sempre está aparecendo por aqui na plataforma, seja em uma grande campanha de um loja ou datas comemorativas, como Dia dos Namorados e Black Friday. O ideal para economizar é adicionar o celular à nossa Lista de Desejos, porque nós enviamos um aviso assim que ele aparecer em promoção para você não perdê-la, seja qual for o momento que ela acontecer.